Culpable la cuidadora que mató a la anciana que atendía pensando que era el diablo

Un jurado popular ha declarado culpable a la mujer acusada de matar a golpes a la anciana aquejada de alzheimer a la que cuidaba en València. Durante el juicio aseguró: "Sentí una presencia dentro de mí y no recuerdo más. Mi siguiente recuerdo es en el Hospital La Fe".

La vista arrancó el pasado 6 de julio y finalizó este lunes, tras un veredicto de culpabilidad por parte de los ciudadanos que forman el tribunal popular. Ahora será el magistrado presidente el que concrete la pena, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Esta mujer se enfrenta a una pena de 28 años de internamiento en un centro psiquiátrico por un delito de asesinato y otro de atentado a agentes de la autoridad.

El suceso tuvo lugar en octubre de 2015 en la vivienda de la víctima, una anciana de 90 años que padecía alzheimer y estaba en silla de ruedas. Ese día, según explicó la acusada, dio de comer a la víctima y la sentó en un sillón. Luego se pusieron a ver la televisión y comenzó a "rezar por los refugiados sirios", dijo. Salió al balcón, empezó a exclamar 'Dios mío, Dios mío', y luego volvió al interior. "Ahí sentí como una presencia y ya no recuerdo nada", aseveró en el juicio.

Preguntada por qué tipo de "presencia" notó, afirmó: "Me refiero a algo que me pasó y sentí como una presencia dentro de mí. No sé qué era", y agregó que no recordaba haber dicho que fuera Jesús, tal y como sí describió en instrucción.

El fiscal sostiene que en ese periodo de tiempo en que la acusada no recuerda nada, sufrió un trastorno psicótico de contenido religioso por el que ella creía que era la encarnación de Jesucristo y la anciana a la que cuidaba se hallaba poseída por el diablo. Por ello, la golpeó por todo el cuerpo. Tras el ataque, la víctima fue ingresada en el hospital y murió días después.

Antes de esta agresión, sostiene el relato provisional del ministerio público, la acusada rompió los cristales de la galería de la vivienda y de una ventana de una vecina. Cuando la policía, alertada por los gritos, acudió a la casa, la cuidadora golpeó a los agentes con el mango de una escoba.