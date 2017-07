Un accidente trunca la vida de Merche Valdivieso

Un aparatoso accidente cuando iba de copiloto en el vehículo conducido por su novio acabó ayer de madrugada con los sueños e ilusiones de una joven ecuatoriana de 22 años. Merche Valdivieso Ruiz llegó al país siendo apenas una niña de cinco años de la mano de su madre, quien había tenido que regresar a Ecuador. Así, la muchacha se quedó en casa de una tía en Burjassot, hasta que hace unos meses emprendió la aventura en solitario, tratando de ganarse la vida como esteticista, y compartiendo vivienda con su pareja, quien también resultó gravemente herido en este mismo siniestro, ocurrido en la avenida General Avilés de València.

Pasaban pocos minutos de las tres de la madrugada cuando el vehículo Audi en el que circulaban ambos perdió el control a la altura de la rotonda con Mestre Rodrigo. Tras invadir la mediana de forma lateral el coche acabó chocando contra un árbol y tras llevárselo por delante fue golpeado por otro vehículo, concretamente un taxi, cuyo conductor circulaba correctamente.

Aunque el fuerte impacto se produjo en lado del conductor, fue la joven copiloto quien peor parada resultó. De hecho, los sanitarios del SAMU desplazados al lugar únicamente pudieron certificar su fallecimiento. Por su parte, el conductor, de nacionalidad colombiana, sobrevivió al siniestro después de ser excarcelado por los bomberos. Las tareas para rescatarlo, dado su delicado estado de salud y que estaba aprisionado entre la puerta y el volante, duraron cerca de dos horas.

En torno a las cinco de la madrugada, y después de ser estabilizado por el personal sanitario, el hombre fue trasladado al Hospital La Fe de València.

El tercer implicado en el siniestro, el taxista, sufrió diversas contusiones y fue evacuado al Hospital General de València. Pese a tener varias costillas rotas, ya ha sido dado de alta, según indicaron fuentes sanitarias.

El Grupo de Atestados de la Policía Local de València investiga las circunstancias en las que se produjo el accidente mortal. Tras tomar mediciones en la zona y comprobar signos de frenada, así como revisar las cámaras situadas en esa rotonda, según los primeros informes se baraja un exceso de velocidad como causa del siniestro.

Asimismo, antes de ser evacuado al hospital, los agentes sometieron a la prueba de alcoholemia al conductor, quien dio negativo, según las fuentes consultadas por este periódico. Estas mismas fuentes insistieron en que el taxi circulaba correctamente cuando chocó con el lateral izquierdo del vehículo en el que iba la pareja.

El cadáver de Merche Valdivieso, quien el próximo mes de agosto habría cumplido 23 años, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de València.

Sus familiares, tras recibir la dura noticia de su muerte, quieren ahora repatriar sus restos a Ecuador, donde reside su madre. «Están rotos, no es momento, era una chica muy buena que se ha criado aquí desde que era una niña», explicaba el compañero de su tía, con quien estuvo viviendo en Burjassot hasta hace unos meses. Sus compañeras de Tevian, centro donde cursó dos años de estética superior, la recuerdan como «una joven muy currante, callada, pero muy maja». «Acabó el año pasado pero hace quince días estuvo aquí buscando trabajo, no me puedo creer que esté muerta», reconocía su antigua profesora.