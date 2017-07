El fiscal mejicano niega que se investigue al marido de la valenciana desaparecida

El fiscal del estado mexicano de Tamaulipas, Irving Barrios, negó hoy que se esté investigando a Jorge González Fernández, esposo de Pilar Garrido, la valenciana desaparecida el pasado 2 de julio.

Sobre el marido "no se tiene una calidad de probable responsable. Es una persona que está aportando datos en la investigación, al Ministerio Público, y nosotros lo tenemos en calidad de denunciante", indicó en una entrevista con Radio Fórmula.

Barrios desmintió también que tras la investigación realizada en el vehículo de la víctima se hayan encontrado rastros de sangre.

"Se revisaron las pruebas periciales y nunca se encontró, por parte de nuestros peritos, algún rastro hemático", subrayó.

Asimismo, aseguró que se está llevando a cabo una "investigación completa" en la que se revisan tanto los hechos denunciados como los posibles motivos del suceso.

De acuerdo con la versión del marido, la pareja viajaba con su hijo de un año a Ciudad Victoria (Tamaulipas) tras pasar unos días en la playa, cuando fueron interceptados por dos hombres armados.

A Pilar Garrido, residente en México desde hace casi 3 años, la bajaron del vehículo en las inmediaciones del municipio Soto La Marina.

"Van circulando y les cierra un vehículo, les intercepta un vehículo, bajan a la señora y se la llevan. El vehículo y el señor González Fernández continúa con su vehículo", puntualizó Barrios.

Si bien el titular de la Procuraduría General de Justicia (PJF, fiscalía) de Tamaulipas dio pocos detalles de la investigación, informó que fueron dos personas las que llevaron a cabo el delito, y que de uno de ellos se pudo obtener un retrato gracias a la declaración del marido de la víctima.

Barrios dijo que no está "claro" que los delincuentes fueran a por Pilar Garrido, de 34 años y de origen valenciano, porque según la narrativa de su esposo la intención inicial era la de robar el coche.

No obstante, al indicarles que llevaban a su hijo de un año, "apuntan con el arma a la señora y se la llevan", dejando al esposo con el menor.

Cuestionado sobre lo poco habitual de este hecho, el fiscal de Tamaulipas se limitó a decir que "esta era la narrativa de los hechos" ofrecida por el denunciante.

El estatus jurídico para la investigación es el de "persona no localizada", porque no se puede considerar un secuestro dado que hasta el momento no ha habido una petición de rescate, lo que resulta muy poco común en casos similares.

"Nadie ha pedido un rescate, los familiares no han referido rescate alguno y tampoco alguna manifestación o comunicado por parte de las personas que se llevaron a la señora María Pilar", reiteró hoy Barrios.

El miércoles la Fiscalía de Tamaulipas informó que desde que tomó conocimiento de la desaparición de Garrido -la denuncia se realizó el 3 de julio- se han desplegado seis operativos de búsqueda y se han recorrido cuatro localidades de los municipios de Soto La Marina y Abasolo.

La búsqueda se lleva a cabo en coordinación con elementos de la Policía Federal, la Policía Investigadora de Personas no Localizadas de Tamaulipas y de la Coordinación Estatal Antisecuestros.

Tamaulipas es uno de los estados más violentos de México. Entre enero y mayo se han registrado 686 homicidios y 105 secuestros, de un total de 568 acontecidos en el país en los primeros cinco meses del año, de acuerdo con datos oficiales.