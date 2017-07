Un incendio obliga a evacuar el festival de música Tomorrowland de Barcelona

Más de 22.000 personas han sido desalojadas este sábado por la noche en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) después de que se declarara un incendio en el escenario del concierto de música electrónica Tomorrowland, sin que se hayan producido daños personales.



Según se aprecia en las imágenes divulgadas por algunos de los asistentes en las redes sociales, el incendio se ha declarado en una parte del escenario principal del festival donde se habían instalado varias estructuras que han ardido rápidamente, posiblemente como consecuencia del sobrecalentamiento de un foco y poco después de que comenzara un espectáculo pirotécnico.





Bomberos de la Generalitat han informado de queen la extinción del incendio, que se ha iniciado en el escenario del concierto y que ha ocasionado espectaculares llamas que se podían ver desde distintos puntos de Barcelona y Sant Adrià.Hasta el momento, los equipos de investigaciónque ha obligado a suspender el concierto.Protección Civil ha informado de quey que no ha habido ningún herido, aunque el sistema de emergencias médicas (SEM) mantiene su dotación de tres ambulancias, que no han tenido que atender a nadie hasta el momento.Los bomberos han remojado las zonas calientes del incendio de manera cuidadosa por elEl festival de música electrónica Tomorrowland de Can Zam en Santa Coloma es una réplica con actuaciones en directo y la retransmisión de las actuaciones del escenario principal en Bélgica, además de las que se hacen en ocho países más., y contaba con las actuaciones en directo de Ruben Rider, Dj Valdi, Jose AM, Hektor Mass, Dj Nano, Abel Ramos, Albert Neve, Double Pleasure, Yves V, Ingrosso, Afrojack y Steve Aoki.El programa musical se completaba con las conexiones vía satélite de las sesiones de artistas de renombre como Armin Van Buuren, KSHMR, Dimitri Vegas y Like Mike, conectando con Bélgica pero también con las subsedes del festival en Dubái, Alemania, Israel, Líbano, Malta, Corea del Sur y Taiwán.