Un ciclista está en la UCI tras ser arrollado en una de las nuevas rutas seguras

Dos días después de que la Dirección General de Tráfico (DGT) anunciara la puesta en marcha de 10 rutas más seguras y vigiladas para ciclistas, la tragedia volvía a las carreteras valencianas y, precisamente, a uno de estos tramos, el de la CV-500 que va de Alfafar a Palmeretes. De este modo, sobre las diez de la mañana de ayer los servicios de emergencia fueron alertados de un atropello de un coche a un ciclista en esta carretera en el término municipal de Sueca. Hasta allí se trasladó una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) que se llevó al atropellado, un hombre de 53 años cuya identidad, de momento, se desconoce, al hospital de la Ribera de Alzira.

Allí, los servicios sanitarios procedieron de inmediato a ingresarlo en quirófano donde se le realizaron diversas operaciones para tratar, por todos los medios, de salvarle la vida. No obstante, al cierre de esta edición, ya había salido de quirófano, tras ser operado con éxito, pero todavía permanecía en la UCI en pronóstico reservado, donde pasó la noche.

Aunque, de momento, se desconocen las circunstancias exactas del accidente, algunos testigos que pasaron por la zona poco después del mismo indicaron que habían visto a la bicicleta bastante destrozada, con una de sus ruedas incluso separada del cuadro principal. Y también comentaron que, al parecer, debido al fuerte impacto contra el vehículo, el ciclista se golpeó con la barandilla de seguridad de la carretera, lo que le provocó importantes cortes y traumatismos.

Este es un atropello más en un año bastante complicado para los usuarios de las dos ruedas en la Comunitat Valenciana. Pues, cabe recordar, que ya han fallecido ocho ciclistas en las carreteras de la región. Siendo especialmente graves el accidente de Oliva de la mañana del domingo, día 7 de mayo, donde una conductora ebria y drogada cercenó la vida a tres personas, e hirió a otras tres.

Una de las habituales en las carreteras, la ciclista profesional Anna Sanchis, comentaba ayer a Levante-EMV esta circunstancia y se alertaba de que este año «está siendo algo increíble». Ella pedía más controles, sobre todo durante los fines de semana y en las horas críticas como las siete o las ocho de la mañana de un domingo cuando coincide la gente que vuelve a casa de fiesta con los aficionados a las dos ruedas que salen a disfrutar de su deporta favorito. «Hay que intensificar los controles policiales y también las penas, sobre todo a los que conduzcan drogados o borrachos. Además, a veces se pone el control a las ocho o las nueve, pero ya es tarde, hay que ponerlo antes».

En España la cifra de ciclistas fallecidos asciende ya a 26. Lo que está llevando al Gobierno y a la DGT a tomar medidas. Aunque, al final, como explica, Sanchis, todo depende, en gran medida «de que todos seamos más conscientes y responsables. Los conductores de vehículos de motor y también los ciclistas».

Por su parte, la directora deportiva de ciclismo, y miembro del Bici-Club València, Ann Burton, advierte de que hay «una nueva generación de conductores, sobre todo los jóvenes, que son menos respetuosos, pues tal vez no tienen una tradición ciclista en sus familias». Ella matiza que, si bien los ciclistas urbanos no paran de aumentar, los de carretera, para ella, van en descenso, lo cual lleva a que mucha gente no tenga referentes cercanos que suelan salir a las carreteras con sus bicis y que les sirvan para tomar conciencia.