Un preinforme de un forense asegura que Lucía "probablemente" no falleció por el golpe del tren

Los padres de Lucía Vivar, la niña de tres años que perdió la vida en las vías del tren cerca de la localidad de Pizarra, han comparecido este jueves en rueda de prensa por primera vez desde que ocurriera el suceso. Y lo han hecho para confirmar que ya han presentado un preinforme de un forense en el que se recoge que "posiblemente" la causa de la muerte de la pequeña no fuera por el golpe del tren.

Así, dicho documento recoge que Lucía recibió dos golpes de la cabeza, produciéndose el impacto del tren una vez la niña ya había fallecido. "En un 99,9 por ciento la muerte no fue accidental, en todo caso una negligencia", ha manifestado la madre, que ha asegurado que "lo más importante" es determinar con exactitud la hora del fallecimiento.

Los padres de la pequeña, Almudena Hidalgo y Antonio Vivar, han afirmado además que la versión oficial de la Guardia Civil "hace aguas" desde el principio, ya que "en 40 minutos ya sabían con precisión lo que había ocurrido".

Asimismo, la familia lamenta que no se pararan los trenes mientras se procedía a la búsqueda de Lucía. "Así me cueste la vida, no pararemos hasta encontrar la verdad", ha destacado el padre, que a la vez ha reconocido que aún confían en esta vía para aclarar la situación.

Como medida de presión, los familiares y amigos de Lucía han convocado una manifestación este viernes en Pizarra, a las ocho de la tarde, y otra el sábado en Alhaurín el Grande.