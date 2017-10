El profesor: "Estoy consternado, me quedé bloqueado. No he tenido problemas con ella ni con su hijo"

El docente agredido el pasado lunes por la madre de un alumno y por el hombre que la acompañaba asegura que no se explica lo ocurrido. "Fue una situación bochornosa, estoy consternado por todo esto. Nunca he tenido problemas con ella ni con su hijo", remarca este profesor de primaria de un colegio de Benicalap cuyo nombre omitimos para preservar el anonimato del menor. "Me quedé bloqueado y solo escuché: ´A mi hijo lo respetas´".