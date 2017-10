La mujer detenida por agredir al docente asegura que solo quería hablar con él

El pasado lunes por la mañana la mujer se presentó en el colegio de su hijo junto a un amigo para, según ella, pedir explicaciones al profesor. "Cuando vi que se reía, perdí el control y le di un manotazo", confiesa esta madre, quien se muestra arrepentida por su acción. No obstante, no quiere que el centro tape lo ocurrido y solo pide que se investigue lo que cuenta su hijo. El pequeño, de siete años, no quiere volver al colegio por miedo a su profesor.