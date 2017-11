Detenido en Pontevedra por disparar a su expareja al confundirla con un ladrón

La Policía Nacional de Vilagarcía detuvo esta madrugada a un hombre de mediana edad como presunto autor de un disparo con escopeta a su expareja. Según las fuentes consultadas, la mujer habría accedido de madrugada a la vivienda de su exnovio, en Galáns, y este la habría recibido con un tiro de escopeta al pensar que alquien le estaba entrando a robar.

La mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital do Salnés, donde esta mañana estaba previsto que se sometiese a una intervención quirúrgica. El disparo no fue en una zona vital, por lo que no se teme por su vida. Tanto la víctima como el supuesto agresor son de etnia gitana.