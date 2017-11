Un joven está grave tras caer al deslunado cuando trataba de entrar en casa

Un joven de 23 años se encuentra hospitalizado en estado grave tras precipitarse desde una altura de tres pisos cuando supuestamente trataba de entrar a su vivienda por una ventana que da al deslunado, en una finca de la Calle Granada de València. El herido, que al parecer se encontraba ebrio, cayó al patio de luces sufriendo graves lesiones y tuvo que ser evacuado por una ambulancia del SAMU al Hospital La Fe de valència.

Los hechos ocurrieron en torno a las siete de la mañana de ayer cuando los vecinos del número 18 de la calle Granada de València escucharon un golpe seco. "No le he dado importancia pero minutos después han empezado a llegar policía y bomberos", relataba un vecino del inmueble, quien reconoce que no quiso ni asomarse al deslunado porque escuchó que el chico estaba muy mal.

Los bomberos lograron acceder hasta el lugar en el que había caído el joven, quien presentaba lesiones de gravedad debido a la caída. Algunos testigos apuntaron a la Policía Nacional que el muchacho iba ebrio y había tratado de entrar a su casa descolgándose desde la ventana de al escalera hasta la suya. Se desconoce si el joven no portaba las llaves del domicilio encima y por ello optó por tan peligrosa maniobra.

Hasta el lugar acudieron tanto agentes de la Policía Nacional como de la Policía Local, así como una ambulancia del SAMU. Los sanitarios estabilizaron al herido y los trasladaron al Hospital La Fe de València, donde quedó ingresado en estado grave.

La Policía investiga las circunstancias de la caída, aunque todo apunta a que fue accidental cuando intentaba entrar en su piso.