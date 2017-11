Juicio 'La Manada': Una agente declara que la víctima sabía que los acusados la estaba grabando

La agente de la Policía Municipal que tomó declaración a la joven madrileña que denunció una violación grupal en los sanfermines del año pasado ha asegurado hoy que la joven sabía que los acusados estaban grabando los hechos.

La policía ha declarado hoy, a propuesta de la defensa, ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, que celebra la novena sesión del juicio a puerta cerrada contra cinco acusados andaluces, que se hacen llamar "la Manada", por la presunta violación grupal a una joven que tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos.

El hecho de que la joven supiera que la estaban grabando no aparecía en el sumario del caso y ha sido confirmado a los periodistas tanto por el abogado de la chica como por el letrado Jesús Pérez, defensor de uno de los cinco procesados, un guardia civil. Según ha dicho a los periodistas este último al término de la sesión de hoy, la agente ha afirmado que "la mujer sabía que la estaban grabando" y "no lo hizo constar en la denuncia".

Para el abogado, saber de la existencia de esa grabación pudo ser precisamente el motivo por el que la joven decidió presentar la denuncia. La policía, citada para hoy como testigo de las defensas, fue la persona que tomó declaración a la joven tras la presunta violación.



"No va afectar a la acusación"



El abogado de la acusación particular en el juicio por la supuesta violación grupal en los Sanfermines de 2016, Carlos Bacaicoa, ha manifestado que la policía que recogió la denuncia de su defendida se "habrá equivocado" este viernes en la vista oral al manifestar que la joven le dijo que sabía que los acusados la habían grabado durante los hechos.

El abogado de la víctima, Carlos Bacaicoa.EFE

Bacaicoa, en declaraciones a los medios de comunicación, ha ratificado las palabras de las defensas de que la policía que recogió la denuncia de la joven ha señalado en la sesión de este jueves que la chica le dijo que sabía que la habían grabado. "Sí, ha declarado eso más o menos", ha dicho.

El letrado se ha preguntado que si hubiese sido así "¿por qué no se recogió en la declaración?", "¿por qué no consta?". "Eso me pregunto yo", ha indicado, para señalar que no ha podido preguntarle en la sala porque cuando ha hecho esa afirmación se le había pasado el turno de preguntas.

Sobre el hecho de que la denunciante siempre ha mantenido que no sabía que los acusados la estaban grabando, Bacaicoa ha dicho que "sí, eso ha mantenido siempre". "No está escrito en la denuncia que ella sabía que la habían grabado", ha insistido el letrado.

En este sentido, ha indicado que "han pasado 16 meses" desde aquel momento. "Si no se recoge es porque no te lo han dicho. La policía se habrá liado, se habrá equivocado, han pasado 16 meses. No lo vamos a atribuir a mala voluntad", ha expuesto, para añadir que este tema "no va a afectar" a su acusación. "En ninguna declaración ella dice que le han grabado, que supiera que le han grabado", ha incidido. Según ha dicho, "mi explicación de que no consta es porque no lo dijo", para añadir que no quiere decir con ello que "la policía haya mentido".

Por otro lado, Bacaicoa ha explicado que una de las defensas ha retirado el último informe de detectives privados sobre la actividad de la joven en redes sociales. La foto del Instagram de la denunciante presentó otra de las defensas sí se ha mantenido. Para el abogado la explicación para retirar dicho informe "no es coherente" en el sentido de que "a la vista de la declaración de la policía ya no hacía falta el informe, pero no hay relación entre una cosa y otra".