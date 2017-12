Una mujer muere de un infarto tras una paliza de su novio en Guadassuar

Guadassuar despertó ayer con la trágica noticia de la muerte de una mujer a manos de su pareja. La cuarta en los últimos 18 días en la Comunitat Valenciana. La agresión se produjo sobre las 20.00 horas de la tarde del jueves en una vivienda del Carrer Nou, a la altura del número 41, cuando Iosif L., de 40 años y de nacionalidad rumana, propinó varios golpes a su expareja, Maricica G., de 53 años y de la misma nacionalidad.

Eusebio Samper, un vecino del municipio, alertado por los ruidos y gritos de auxilio, avisó a la Policía Local, que acudió rápidamente junto a la Guardia Civil, y arrestaron al presunto agresor. Según el testigo, «el hombre detenido golpeó a la mujer con un palo de escoba y al entrar los agentes a la casa todavía estaba consciente», aunque falleció más tarde por una parada cardiorrespiratoria, tal como determinó la autopsia, y que se produjo como consecuencia del episodio de malos tratos.

El presunto agresor no tenía orden de alejamiento ni denuncias previas. Ambos tenían una relación intermitente y cuidaban en el domicilio a un hombre de avanzada edad que hacía tan solo un día que se había instalado en una residencia.

«Yo la vi tumbada en el suelo y a su pareja acariciándola. Me dijeron que le había pegado una paliza, pero no había sangre. Llevaban viviendo aquí un año y cuando me han dicho que estaba muerta, me he quedado petrificada. No lo esperaba», comentó Nati Añó, una mujer que vive muy cerca del lugar donde se produjeron los hechos.

Iosif L. declaró ayer en el cuartel de la Guardia Civil de Carlet, entre lloros y defendiendo su inocencia en todo momento a través de una intérprete, según informaron fuentes de toda solvencia. Luego fue llevado de nuevo a la casa sobre las 15.45 horas para estar presente durante el registro del domicilio.

Fuentes del Hospital de La Ribera, donde fue trasladada Maricica G., informaron de que entró sobre las nueve de la noche en el centro «en parada» y pese a que se le practicó la reanimación cardiopulmonar «no respondió» y falleció, tras lo cual se avisó al juez de guardia.

El alcalde de Guadassuar, Salvador Montañana, indicó que precisamente en la noche del jueves se aprobó en el pleno municipal una moción contra la violencia machista con motivo del Día Contra la Violencia de Género.

Para la tarde de ayer, estaba programada una concentración, que el consistorio decidió mantener para hacer «más patente» el rechazo de la localidad frente a este tipo de acciones, aunque suspendió otras actividades. La misma se inició a las 18.30 horas con un minuto de silencio, se procedió a la lectura de un manifiesto, se encendieron unas velas por cada una de las víctimas en lo que va de año y actuó la Muixeranga. «Es un problema que debemos intentar erradicar entre todos de la manera que podamos», sentenció el primer edil.

Segunda muerte en la Ribera

Con éste ya son ocho los crímenes machistas cometidos en la Comunitat Valenciana este años, con siete mujeres y una niñas asesinadas. Cuatro de esas víctimas mortales se han producido en los últimos 18 días, dos de ellos, en la Ribera.

Así, hace una semana, Katharina W., alemana y de 35 años, fue asesinada por su exnovio de un tiro de escopeta a la puerta del chalé de su madre, en Vinaròs. El pasado día 12, un hombre degolló en Alzira a su hija de dos años, Maia Larissa, para vengarse de su mujer después de que ella le anunciase que se iba a divorciar de él. De hecho, mató a la pequeña en el momento en que la mujer había salido de casa para denunciar ante la Guardia Civil sus amenazas.

A estos, se une el asesinato de Jessica B. C., de 31 años, a quien su exmarido mató de cinco disparos el 8 de noviembre en Elda, a la puerta del colegio de su hijo, de tres años, cuando iba a recogerlo, tras lo cual el asesino se quitó la vida de un tiro con la misma arma en presencia de la multitud de niños y padres congregados ante la escuela en ese momento.