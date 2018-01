La cuñada de 'El Chicle': "Me negué a hacerle una felación y me violó"

Varios medios recogen el testimonio de la cuñada de 'El Chicle', que retiró una denuncia hacia él por abusos sexuales tras las presiones de la familia. La hermana de Rosario Rodríguez, Vanesa, acudió al juzgado la pasada semana para desmontar la coartada de Enrique Abuín y relatar la agresión que sufrió el 17 de enero de 2005.

"Cuando estaba delante de mi casa esperando al autobús para ir al instituto se acercó mi cuñado en su coche y me dijo que me subiera y que le acompañara porque iba a ir al banco a Rianxo sacar dinero para devolvérselo a mi padre. Aparcó el coche en un descampado, junto a la capilla. Me amenazó con un cuchillo que sacó de la guantera del coche y me dijo que me tenía que desnudar. Me cogió el móvil, lo guardó en el lateral del coche y no me lo devolvió", señaló.

"Me puso el cuchillo frente al pecho aunque no llegó a clavármelo pero sí me lo puso ahí para amenazarme. Le dije que no quería hacer nada con él, que me llevase a casa. Me dijo que por chivata me iba a pasar eso".

Aquella no era la primera vez que Abuín abusaba de ella. Ya en julio de 2004, un año antes, le tocó el pecho por encima de la ropa contra su voluntad: "Se lo conté a mi hermana y ella tuvo un problema con su marido, aunque luego siguieron juntos. Por eso cuando me apunta con el cuchillo y me lleva en el coche me dice que soy una chivata".

Vanesa se desnudó porque "tenía miedo". Acto seguido, su cuñado le pidió que le hiciera una felación y ésta se negó. "Sacó una caja de condones que tenía en la guantera del coche y me dijo que eligiera un sabor. Como me negué a hacerlo, me dijo que mejor entonces me violaba. Se puso el condón y me penetró varias veces, aunque no consigo recordar las que me violó, eyaculó en una ocasión y no se cambió de condón. Duró unos 10 minutos".

Cuando terminó, Abuín le rozó con el cuchillo por el pecho, desde la garganta hasta el ombligo pero sin llegar a clavárselo, según su relato. "No me peleé sólo me quedé inmóvil hasta que terminó", añade. Para asegurarse de que Vanesa no presentase la denuncia, 'El Chicle la amenazó antes de abandonarla: "Me decía que si se lo contaba a alguien mataba a mi hermana, a mi sobrina, y que luego me mataría a mí".

Días después, acabó contándoselo a los padres y fue llevada a un médico en Santiago, donde le dijeron que presentase la denuncia. Entre tanto, 'El Chicle' utilizó un notario y varios amigos para crear una coartada, en la que aseguraba estar en el banco de Rianxo a la misma hora en que se producía la violación.