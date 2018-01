Detenido un hombre por agredir a su mujer en Nochebuena

La Policía Nacional detuvo en València a un hombre de 45 años por presuntamente agredir a su pareja el día de Nochebuena y amenazar con quitarle a sus tres hijos, que estaban presentes en la pelea. Al parecer, el arrestado le insultó, propinó empujones y agarró por los brazos para que no se pudiera mover, además de advertirle de que la haría «pasar por loca», según informó la Jefatura Superior en un comunicado.

Los hechos sucedieron el domingo 24 de diciembre, después de que la mujer recriminara a su marido que no estaba atendiendo a sus hijos ni realizando ninguna labor de la casa. El hombre presuntamente le insultó y empujó en varias ocasiones, al tiempo que le agarró por los brazos para que no se pudiera mover, para después amenazarle con que le iba a quitar a sus hijos y que diría que estaba loca.

Las agresiones y discusiones se habrían producido en presencia de los tres hijos del matrimonio, todos menores de edad. Además, según la Policía, en otra ocasión le habría dado golpes en la cara y agarrado fuerte del cuello. Por todo ello, el hombre fue arrestado como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. El detenido, de origen boliviano y con antecedentes policiales, ya ha pasado a disposición judicial.