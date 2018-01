El preso 'resucitado' de Asturias vuelve a la cárcel

Gonzalo Montoya Jiménez, el preso 'resucitado' den la morgue tras ser dado por muerto en la prisión de Asturias el pasado día 7, está a punto de salir del hospital de regreso al centro penitenciario. Al parecer, el recluso solicitó el alta voluntaria, tras pasar apenas dos días en planta , en la sección penitenciaria del Hospital Universitario Central de Asturias. Su estado ha mejorado de foma notable en los últimos días, aunque persisten sus problemas de riñones y el pasado domingo sufrió incluso un desmayo, según sus familiares.

El caso de Montoya se ha hecho viral, y hasta una chirigota del carnaval de Cádiz se ha hecho eco de su caso. Ahora, de regreso a la cárcel, su letrado intentará obtener el tercer grado, de forma que solo tenga que pernoctar en prisión. El abogado Luis Tuero también intentará que se reabra la investigación por la supuesta muerte del preso, al entender que se ha producido una negligencia. No se descarta una demanda contra la administración por mal funcionamiento.

La familia de Montoya ha reunido miles de firmas para pedir su excarcelación, e incluso han sido apoyados por algunos pastores evangelistas. La familia considera que si regresa a prisión, corre el riesgo de sufrir una nueva sobredosis como la que le llevó al borde de la muerte. No obstante, su letrado no parece convencido de esta opción. En el cuerpo de Montoya se encontraron restos de heroína, cocaína, hachís, barbitúricos y metadona. Su caso ha puesto sobre el tapete el problema de la droga de la cárcel de Asturias, un problema al que parece no poder ponerse coto.