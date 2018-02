Arrestan en Xàbia al violador que alegó una vasectomía para eludir su condena

Agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Dénia arrestaron ayer por la mañana al hombre condenado a nueve años y dos meses de prisión por violar a su expareja en Gandia y que permanecía en busca y captura, tal y como informó Levante-EMV. El Tribunal Supremo anuló en su día la condena y ordenó repetir el juicio después de que el acusado alegara como defensa que estaba recién operado de una vasectomía. Tras ser juzgado de nuevo por la Audiencia Provincial de Valencia, el presunto violador fue condenado y el TS ratificó la pena.

No obstante, el condenado, de 47 años, se encontraba huido de la Justicia y la Policía Nacional había extremado las medidas de protección respecto de la víctima para evitar que pudiera acercarse a ella. Este periódico difundió su fotografía por si alguien lo veía que se pusiera en contacto con la Policía.

Así, la Policía Nacional logró localizar al fugitivo, quien se ocultaba en un domicilio de Xàbia y ayer por la mañana procedió a su detención. Los agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Dénia establecieron un dispositivo y fruto del mismo fue parado a las 11.00 horas del martes el vehículo, modelo Seat Ibiza, en el que circulaba el condenado por los delitos de agresión sexual y lesiones.

Los hechos por los que ha sido condenado, ya con sentencia firme, se remontan a finales de abril de 2012 cuando el detenido, de nacionalidad española, violó a su expareja sentimental, en el domicilio de esta, en un municipio de la Safor.

Según consta en la sentencia, Juan Manuel R. S., «llevando una máscara en la cara, un cinturón y una botella de whisky», arrastró de los pelos a su excompañera hasta el sofá y la obligó a mantener relaciones sexuales. «Al no conseguirlo por no lograr una erección, cogió un consolador y se lo introdujo por el ano», detalla el Tribunal Supremo, que no entró a valorar finalmente la afección de la supuesta vasectomía.

El detenido ya ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Dénia en funciones de guardia, según han informado fuentes policiales.