Los abogados reivindican el derecho a la defensa de todos los acusados

Abogados valencianos y del resto de España han salido en las últimas horas a reivindicar el derecho a la defensa de cualquier acusado y el deber de los letrados de ehjercer esa defensa, más aún en el caso de haber sido desginados por un juez en el turno de oficio. Esta reivindicación se produce después de los insultos y el acoso sufrido por los abogados almerienses encargados de la defensa de Ana Julia Quezada, asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz.

Así, el abogado valenciano Julio Sánchez denuncia cómo se reclama justicia al amparo de la multitud "o desde el interés morboso de algunos medios de comunicación cuando, en muchos casos, verdaderamente lo que se reclama es venganza". Pero esos mismos que abogan porque el peso de la ley caiga sobre el culpable, "no entienden o no quieren entender que, esa misma ley, impone una serie de principios sin los cuales no existe justicia".

Recuerda el letrado que "uno de los pilares esenciales de toda sociedad democrática es la obligación de dotar al acusado de un abogado que lo defienda, que, además, debe ejercer su profesión hasta el máximo de sus capacidades, so pena de incurrir en responsabilidad". Sánchez asegura que el ansia de venganza de algunas declaraciones "resulta incomprensible cuando es alimentada por algunos medios de comunicación e inaceptable cuando es el decano de un colegio de abogados quien coloca en una situación de desamparo a un abogado". Y recuerda que "ya observamos este desliz en el caso del crimen de Alcasser".

El abogado valenciano subraya que "esos que más gritan, son los primeros en buscar un abogado cuando tienen un problema y lo primero de lo que te hablan cuando contratan tus servicios es del respeto de sus derechos, esos mismos derechos que no respetan en otros". A su juicio, "solo creceremos como sociedad cuando creamos firmemente en el respeto de esos derechos en los demás, por ingrato que nos parezca, y dejemos trabajar a la justicia de la que es pieza fundamental la abogacía".