Arrestan a una pareja por acuchillar y retener al dueño de un bar para robarle

Una pareja de jóvenes de nacionalidad finlandesa fue arrestada en la madrugada del pasado martes tras retener al dueño de un bar del centro de València, al que inmovilizaron en una silla y le causaron diversos cortes con un cuchillo. Los gritos de auxilio de la víctima, un hombre de origen albanés de 43 años, fueron escuchados por un vecino y la rápida intervención de la Policía Nacional permitió su liberación, así como arrestar a los dos presuntos agresores, una chica de 22 años y otro de 23.

«¡Que me matan, que me matan»!, gritaba el propietario del establecimiento dando golpes contra la persiana del local, que estaba completamente bajada. Una patrulla que se encontraba realizando labores de seguridad ciudadana desplazada al lugar accedió al interior y vio salir a un hombre ensangrentado. «Me habéis salvado la vida, si no es por vosotros no lo cuento», manifestó la víctima, quien presentaba lesiones por arma blanca en el tronco y en antebrazo izquierdo. Una ambulancia trasladó al herido al Hospital Arnau de València.

La Policía identificó a las otras dos personas que había en el local y tras varias averiguaciones éstos fueron detenidos acusados de los delitos de lesiones graves, detención ilegal y robo con violencia, ya que el supuesto móvil de la agresión era desvalijar el negocio, que sufrió daños por valor de 1.700 euros, según fuentes policiales.

Al parecer, la pareja y su víctima se habían conocido esa misma noche en otro establecimiento del centro de la ciudad y el propio agredido les invitó a seguir la fiesta en su bar. Una vez allí le habrían agredido e inmovilizado en una silla.

Los hechos ocurrieron en torno a las 4.50 horas del pasado martes cuando estas tres personas fueron hasta el establecimiento del agredido, situado en el barrio del Carmen de València. Según la versión del dueño del local, la pareja, de nacionalidad finlandesa, y a los que acababa de conocer esa noche, aceptaron seguir la fiesta en su bar, pero una vez dentro y tras bajar la persiana, el joven le habría sujetado por la espalda y ella la habría asestado presuntamente al menos dos cuchilladas.

El hombre pidió auxilio y comenzó a golpear la persiana por si alguien escuchaba el jaleo y llamaba a la policía. Y así fue. Además, sus presuntos agresores causaron importantes destrozos en el bar y le sustrajeron dinero en metálico.

Alega un supuesto intento de violación

Por su parte, la versión de los arrestados, quienes niegan el móvil del robo, es bien distinta. Ambos fueron puestos a disposición judicial ayer acusados de los delitos de lesiones graves, detención ilegal y robo con violencia. La detenida alegó ante Juzgado de Instrucción número 20 de València que esta persona había intentado violarla previamente y que por eso tuvieron que inmovilizarlo. Ambos arrestados han quedado en libertad con cargos.