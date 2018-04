Detenido un activista por escribir "borbones a los tiburones"

La Policía Nacional ha detenido a un joven en Tenerife como presunto autor de un delito de odio e injurias graves contra la Corona, según han informado fuentes del Cuerpo Nacional de la Policía.

El detenido es Roberto Mesa, activista prosaharaui vinculado también con otros movimientos sociales, detenido a primera hora de este miércoles en su casa situada en Barrio Nuevo, en el municipio La Laguna, y ha sido trasladado a la Comisaría de Policía Nacional de Tres de Mayo, donde se ha organizado una concentración en apoyo a esta persona.

La detención se ha producido a raíz de una causa abierta por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife por una investigación "de alta complejidad" por distintos delitos que está declarada como secreta, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Mesa está acusado de un presunto delito de odio e injurias por comentarios vertidos en su cuenta de Facebook, donde llegó a escribir con motivo de la visita a la isla del Rey Felipe VI "Los borbones a los tiburones" o "Me cago en la monarquía, en el Rey y en todos sus cuerpos represivos".

Su abogada, Alicia Mújica, ha relatado a los medios de comunicación por fuera de la comisaría que los agentes llegaron a las 08.00 horas a la vivienda, levantaron de la cama a los inquilinos, detuvieron a Roberto Mesa y requisaron su equipo informático.



Mañana pasa a disposición judicial



Ha comentado que está "tranquilo" pero al mismo tiempo "preocupado", ya que su caso "es una novedad" dentro del análisis del derecho de la libertad de expresión y sus límites.

La letrada ha apuntado también que la causa se ha declarado secreta y Mesa pasará mañana viernes a disposición judicial, ya que durante toda la jornada los servicios policiales se dedicarán a analizar los equipos informáticos.

Su hermana ha asegurado que la detención "no es casualidad" porque Roberto ha estado "hermanado" con muchas causas sociales en Canarias y en España. "No es casualidad que nos quieran callar la voz, no vamos a permitir que nos vayan a estar encarlenado y dar miedo por decir lo que pensamos", ha agregado.