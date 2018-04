Los padres de "El Chicle", convencidos de que no actuó solo

Los padres de Enrique Abuín Gey, "El Chicle", han roto su silencio en televisión. Rechazan la idea de que su hijo, autor confeso de la muerte de Diana Quer, sea el único responsable. Están convencidos de que fue otra persona quien la mató y que él ayudó.

Margarita Gey y José Abuín, visiblemente afectados durante toda su entrevista para la TVG, hablan del dolor con el que conviven desde hace meses y además desvelan su descofianza hacia su nuera, Rosario Rodríguez, asegurando que no les permite ver a su nieta. También dijeron que su hijo había intentado suicidarse varias veces en la cárcel desde que la mujer le había anunciado que lo quería dejar.

"Cuando encontraron la criatura, tuve que asumir el trago. Estaba ahí y él sabía donde estaba. Él era consciente de algo, no sé si de todo", dice el padre de "El Chicle". Esas dudas de ambos progenitores acerca de si hay alguien más implicado se repiten a lo largo de la cita.

"¿Ustedes tienen claro que él no actuó solo?", les preguntan. "Eso claro está. Él solo no lo hizo, dice el padre y asegura con rotundidad "eso está claro, claro. Como el agua de la fuente". "Yo sé que mi hijo no lo hizo; ayudaría, pero él solo, no; se sentía amenazado, aún nos lo dijo hace poco", añade la madre, que afirma que "su hijo no se atreve a decir todo lo que sabe".

Ambos indican que "lo más duro es no poder ver a la nieta". "Si queremos verla, tenemos que ir a un juzgado y pedirlo, pero yo no quiero eso para la criatura", comenta Margarita Gey aludiendo a la mala relación que tienen con Rosario Rodríguez.

Todo cambió a raíz de una conversación telefónica con Rosario, relata el padre de "El Chicle", en la que tanto su nuera como su mujer se hablaron mal y en la que Margarita le espetó: "Rosario estate callada que sé más de lo que piensas". A partir de ahí la relación se cortó y esta situación afecta también a su hijo.

"Él está muy mal; intentó matarse dos o tres veces porque ella lo quiere dejar; ni le escribe ni habla con él; y no nos deja ver a nuestra nieta", relataron entre lágrimas.

De hecho, Margarita afirma que trató de convencer a su nuera de que no se divorciase antes del juicio. Le pidió que esperase al final, incluso le preguntó si seguía queriendo a Enrique.

"Mírame Rosario, pero ¿tú le quieres?", le preguntó a su nuera, quien -según Margarita- le dijo "que lo quería mucho". Así, la madre del Chicle argumentó "espera al juicio y si ves que la cosa es grave, pues firmas y ya está". De ahí que no entienda la actitud actual de Rosario.

Por otro lado, tanto Margarita como José confían que el juicio les permita aclarar preguntas a las que su hijo no les quiere contestar.