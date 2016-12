Cómo crecer muy rápido sin perder tu magia

Menudo año 2016! Se acerca el final y, con él, hacemos el habitual balance. En Demium Startups no podemos estar más contentos. Ha sido un año con un crecimiento exponencial. Hemos pasado de tener una sede en Valencia, a tener tres, con Madrid y la reciente apertura en Barcelona junto a SeedRocket. También hemos creado dos incubadoras verticales especializadas en creación de estudios de videojuegos y empresas de realidad virtual y aumentada. Y sobre el equipo, hemos pasado en poco tiempo de ser tres personas, a contar con más de 20 miembros? ¡Qué locura! Sobre el papel todo esto es un gran éxito, pero ahora llega el reto más complicado, poner la máquina en marcha y que las cosas sigan como cuando éramos nosotros los que estábamos en el día a día y encima de cada detalle.

Crear startups desde cero, buscando y seleccionando a los mejores emprendedores y aportándoles oportunidades de negocio, no es algo fácil. Tener una hoja de ruta a seguir durante el programa de incubación, un plan de formaciones, mentorías con el equipo o con emprendedores de referencia o acceso a la inversión, es un primer paso que ayuda muchísimo y te acerca al éxito de los proyectos, pero no es suficiente. Después de cuatro años donde hemos creado 32 startups, con la mayoría en situación de éxito, hemos aprendido que lo que marca la diferencia en el trabajo con los equipos, no está tanto en los qués, sino en los cómos. ¿Qué tipo de relación tenemos con los emprendedores?, ¿qué grado de cercanía tenemos con ellos?, ¿cuál es el nivel de exigencia?, ¿cómo los motivamos?. Trasladar estos intangibles al nuevo equipo, está siendo el mayor reto al que nos estamos enfrentando.

A continuación os comento las claves que nos ayudan.

¡Rodéate de los mejores! Parece una obviedad, pero el mundo está lleno de mediocres. Si quieres hacer algo extraordinario, necesitas a gente extraordinaria. Como dice el dicho inglés «if you pay peanuts you get monkeys». Detecta, enamora, ficha y desarrolla a tu equipo para que cada uno llegue a su máximo nivel. Rodéate de gente mejor que tú y verás como la compañía no deja de mejorar.

Cuando las empresas arrancan, casi todo surge de manera improvisada. Vas apagando fuegos. Pero cuando creas una estructura, es importante procedimentar cada proceso. Si te enfrentas con una nueva tarea, aprovecha para documentar todo bien y para explicar al resto del equipo cómo proceder. Cada vez que alguien aplique ese procedimiento, debe tener la obligación de mejorarlo.

La comunicación es otro de los grandes retos. Establece protocolos y define cómo deben de ser los flujos de comunicación. Por ejemplo, en Demium no enviamos mails ni antes de las 8.00 horas ni después de las 20.00 entre semana, ni el fin de semana, para respetar el descanso de los compañeros, no usamos Whatsapp para comunicaciones formales, tenemos reuniones cada 15 días.

Por último, una de las cosas más importantes que hemos hecho, es hacer partícipe a todo el equipo de la misión, visión, valores y ejes estratégicos del 2016. Después de unas jornadas de trabajo con todo el equipo, definimos estos puntos conjuntamente. Ahora todos tenemos claro hacia dónde vamos, por qué vamos hacia ahí y sobre todo, cómo vamos a conseguirlo.