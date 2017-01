Managament

En nuestra incubadora Demium Startups las decisiones se toman de abajo arriba y la estrategia la empiezan construyendo las personas en el día a día. Y el consejo de administración, los managers y los socios, que los hay como en cualquier empresa, solo supervisamos que todo salga bien, pero cada vez tomamos menos decisiones. Y a esto le llamamos «management descentralizado». En definitiva, hacer estructuras más horizontales.

Las personas buscan estabilidad en sus empleos, pero sobre todo sentirse realizados en sus trabajos. Y el culmen de su realización pasa por tomar decisiones, ser los responsables de lo que pasa en la empresa, y tener una parte de la retribución adicional ligada a los resultados de la empresa. Y no hablamos solo de puestos directivos, sino de hacerlo extensible para toda la organización: la toma de decisiones y la retribución en función de resultados de la empresa.

Además, para nosotros es crucial también el estado de nuestro equipo y nuestros emprendedores; y hablamos de estado a nivel humano. El nivel humano es el plano personal, emocional, cómo se encuentra respecto a su momento vital, la situación que tiene en casa o las preocupaciones que se tiene que llevar del trabajo cuando vuelve al hogar. Creemos que un equipo con el nivel humano bien equilibrado, es mucho más eficiente y productivo, trabaja mucho más motivado, y eso acaba conllevando una mayor rentabilidad en nuestros resultados.

En ocasiones, atender al nivel humano de las personas, trae consigo sacrificar rentabilidad a corto plazo, invertir más (que es distinto de gastar más) para que con su motivación, fidelicemos a nuestro colaborador más a largo plazo. Y los retornos son muy altos.

Y muy ligado a atender al nivel humano, está desarrollarles y formarles para que crezcan dentro de la empresa y se queden siempre contigo. Hace unos días leí por medio de un emprendedor un par de frases de dos empresarios famosos que me hicieron reforzar aún más este mensaje. La de Henry Ford: «Solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan? no formarlos y que se queden». Y la de Richard Branson: «Forma bien a la gente para que pueda marcharse, trátales mejor para que no quieran hacerlo». Invertir en tu gente siempre es buena decisión. Plantéate que si no quieres formar a alguien, quizás no es la persona ideal para tener en tu empresa.

Hay que empezar a democratizar las empresas. Hacer más partícipes a los trabajadores de los resultados. Y aquí nos tenemos que unir los emprendedores para reclamar a la administración pública una legislación más favorable para la entrega de acciones a trabajadores.

Si logramos cambiar la mentalidad en la línea de un management más humano, más descentralizado, más participativo y con un mayor desarrollo y formación, construiremos un tejido empresarial más fuerte a largo plazo y menos sensible a los cambios de ciclo. Hay que innovar no solo con tecnología o modelos de producción, sino también en los modelos de gestión de personas.