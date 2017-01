L'hora de la Indústria i l'Ocupació

Any i mig de govern ha donat per a molt. Radiografiar l'ecosistema econòmic, analitzar la desfeta, el deute i la desestructuració d'institucions econòmiques fonamentals (fires, SGR, etc) que ens deixaren els anteriors gestors, adaptar-se en temps rècord a l'Administració i gestió autonòmica i posar en orde les prioritats per a la legislatura.

No descobrim res si insistim en la idea que la Indústria és el motor més fiable i amb millor capacitat per generar un escenari el més pròxim a la cohesió social. Un sector, el de la transformació, responsable de la generació de llocs de faena de qualitat, estables i perdurables. La indústria és un sector que, ben planificat, creix exponencialment de manera imparable. Acull a les persones treballadores amb qualificacions de tots els nivells i permet el desenvolupament de la Innovació. És la màquina perfecta, el cor que fa rodar les economies més avançades. Ho sabien els nostres avantpassats, responsables de la Revolució industrial i del progrés del nostre país amb sectors tan importants i que evolucionen amb força en l'actualitat com ara el Calcer, Taulell, Marbre, Torró, Moble, Metal-mecànic, Automoció, Tèxtil, Agroalimentari o Joguet.

Amb la dura feina desenvolupada per la Secretaria Autonòmica d'Economia, Blanca Marín, el director general d'Indústria, Diego Macià, i des de l'Ivace amb la seua Directora general, Júlia Company, per a 2017 i els dos anys restants de legislatura, hi ha previst un seguit d'ajudes importants per a potenciar aquest sector. Bé siga amb el Pla d'àrees empresarials (18,2 M), bé per les ajudes sectorials (10 M per a associacions empresarials i empreses), o bé per les subvencions per a adaptació a la indústria 4.0, Innovació o maquinària, entre d'altres. També amb ajudes per a la internacionalització i per descomptat, per a la contractació i formació des del Servef. Tot arredonit per una llei d'Àrees empresarials que ja està en marxa.

Les línies d'acció d'aquesta conselleria giren al voltant de 5 eixos fonamentals relacionats amb la Indústria, en genèric. Hi són:

-Reindustrialització dels sectors tradicionals i impuls dels sectors i activitats emergents: 39,4 milions d'euros

-Internacionalització: 10,4 milions d'euros

-Foment de la Cultura de la innovació i de la R+D+i; empreneduria i economia social: 53,5 milions d'euros

-Suport a l'ocupació estable i de qualitat: 215 milions.

-Canvi de model energètic basat a l'estalvi i eficiència i a les energies renovables i autoconsum: 10,4 milions d'euros.

Dades concretes, xifres contrastades i pressupostades que demostren que la reindustrialització és fonamental. Només per al canvi de model energètic s'han previst 10,4 milions d'euros, apostant per l'estalvi i eficiència o l'autoconsum. El ventall en ajudes del Servef per a formar i aplicar polítiques d'inserció laboral és molt ample i dirigit a estaments socials tan importants com ara les persones joves, aturades de llarga durada o persones amb diversitat funcional o baixa qualificació professional.

Les infraestructures i les facilitats per a potencials persones inversores també són importants. Per això, el Consell ha desbloquejat i activat la comercialització de parcel.les a Parc Sagunt amb èxit notable i s'ha completat la venda del polígon de Tibi, a Alacant. La posada en marxa del Mapa del sòl industrial, la potenciació de la finestra única d'atracció d'inversions i el Pla estratègic de la Indústria són accions vitals que lluiten contra el perill de la burocràcia i fan més fàcil la informació sobre on es poden aplicar polítiques concretes pro-indústria o on es pot oferir el millor lloc a cada inversor depenent de les seues característiques genuïnes.

Anem fent i els resultats ens orienten, sobretot en termes d'Ocupació. L'EPA ens diu que el 2016, 2 de cada 3 nous llocs de faena foren de la Indústria: en total 21.900 persones. En l'últim trimestre, la indústria fou líder en creació d'ocupació.

Però no en tenim prou. Ens trobem de ple en la implantació de la Innovació i en l'adaptació de les indústries al que es denomina el 4.0. Avalats per la bona feina en la justificació de la estratègia de polítiques europees de la RIS3, toca ara apostar i invertir en la digitalització total de les indústries. El 2017 hi haurà línies d'ajudes específiques per a la indústria 4.0 de la mà d'IVACE.