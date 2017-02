Frikitrip, viajes al universo de Harry Potter

Un grupo de ex directivos de Telefónica han lanzado junto a Demium Startups la empresa Friktrip, una agencia de viajes temáticos para los fanáticos de sagas cinematográficas, series y el mundo Disney. Los viajes son de fin de semana, aunque ya preparan versiones de una semana para dar el salto a Estados Unidos. La compañía dispone de guías especializados que acompañan durante el viaje a los clientes para que descubran todos los secretos detrás de las cámaras de películas y series como Harry Potter, Juego de Tronos, Outlander o Vikingos. Los viajes cuestan cerca de quinientos euros e incluyen vuelo de avión, hotel, guía y traslados. La firma ya ha organizado once viajes desde que empezó a operar el 1 de agosto. La compañía tiene actualmente sedes en Valencia y Madrid.

La empresa emergente la fundaron en verano los ex directivos de Telefónica Javier Arias, Miguel Ángel Paredes y Joaquín García junto a la aceleradora valenciana Demium Startups que ha entrado como socio inversor. Javier Arias, CEO de la startup, explicó que era gerente de control de Telefónica Digital en Madrid pero su trabajo no le llenaba. «Estaba entre Londres y Madrid, y quería dejarlo. Me encontré con los responsables de Demium que buscan lanzar startups relacionadas con el turismo y decidí montar la empresa». El modo de trabajo de Demium consiste en replicar modelos de negocio que funcionan con éxito en el extranjero (sobre todo startups de Estados Unidos), pero en el caso de Frikitrip han partido de cero. Javier Arias se presentó al proceso de selección de Demium (el Allstartup weekend) y tras darle vueltas a la idea durante el fin de semana montó Frikitrip. «Yo tenía la idea de montar una agencia de viajes, pero era consciente de que tenía que buscar un nicho de negocio. Nuestro diseñador nos propuso hacer una agencia especializada en visitas a tumbas y yo le dije: "qué friki eres". Después, le fui dando vueltas y pensé que podía ser una buena idea organizar viajes para frikis de Harry Potter o de El Señor de los Anillos, y de ahí surgió Frikitrip. Son viajes que los frikis quieren hacer pero hasta ahora no estaban en el mercado».

El producto estrella de Frikitrip es el viaje al universo de Harry Potter en Londres, que ahora van a extender a Edimburgo. «Llevamos ya cuatro viajes y estamos preparando el quinto. El viaje es de tres días y dos noches. Recogemos a los clientes en el aeropuerto y realizamos un paseo nocturno por el Londres de Harry Potter. Durante el fin de semana hacemos una "yincana" y visitamos con guías los estudios donde se grabaron las películas de la saga». Los clientes suelen ir con la bufanda y la varita del mago.

Desde que empezó a operar el 1 de agosto ya han viajado con Frikitrip 120 personas. El primer viaje lo realizaron el 7 de octubre y para este primer trimestre del año ya tiene cien reservas formalizadas. Los vuelos salen de Madrid, Barcelona, Alicante y Valencia. El plan de negocio de la firma pasa por incrementar la repercusión y valor de la marca e incrementar los destinos. «Ahora los viajes son rentables. No cubrimos los salarios por poco, pero dentro de doce meses entraremos en beneficios», precisó el CEO de la compañía. El próximo viaje lo van a hacer la próxima semana a los parques Disney de París con dos guías expertos y han vendido 34 plazas.

La firma prepara para el próximo otoño el primer viaje a Manahattan tematizado en la serie Sexo en Nueva York. «Serán seis días con un montón de actividades donde visitaremos los lugares por donde se movía Carrie Bradshaw „la protagonista de la serie que encarnó Sarah Jessica Parker„ como su apartamento, la pastelería Magnolia Bakery o la tienda de Manolo Blahnik».