Sir Bowie, el arte se levanta y anda, Lazarus

El desolado habitante del planeta rock, que es Diego A. Manrique, citaba no ha mucho una investigación de la británica Kent School of Psychology en la que se aseguraba que las personas creativas, sabedoras de que han dejado un legado que les sobrevivirá, se enfrentan con mayor tranquilidad al trance de morir.

El arte siempre se levanta y anda, Lazarus. Un avance en forma de símbolo inmortal y audiovisual, que próximamente volverá a regalar ojos de colores a los que se asomen al documental dirigido y producido por Francis Whately, Bowie: Cinco años (Five years), en el que se echa un atrevido vistazo a los últimos años del siempre elegante y a la vanguardia David Robert Jones, es decir, Bowie.

La película ofrece imágenes especiales, momentos inspirados de entrevistas y actuaciones. Por ejemplo, lo que ocurrió en el estudio de grabación donde canta Right, del álbum Young Americans. «No creo que nadie haya visto eso», señala Whately, «es él haciendo lo que nunca le ves hacer, que es interactuar con la banda».

Es el artista de la intelectualidad profunda y la elevada voz, desde la altura que le dio Space Oddity en los setenta hasta su trabajo despedida, que no cierre, de título Blackstar, estrella negra de cinco puntos, uno por letra, sobre fondo blanco y en descomposición. Ya dijo, «no puedo darlo todo».El 10 de enero se cumple un año de su desaparición, y ya se ha hecho público este trabajo que retrata los últimos años del mito a través de imágenes de archivo y entrevistas inéditas. El estreno será a las 22 h en el canal Movistar Xtra. También en vídeo bajo demanda.

El documental está centrado en los últimos tres grandes proyectos de Bowie: el éxito de ventas The Next Day (2013); su álbum Blackstar (2016), y el musical Lazarus, basado en el tema que abrió su último trabajo premonitorio. Five years es una oportunidad para volver sobre las canciones más conocidas a través de las relaciones que se establecen entre sus últimos trabajos y todo lo anterior.

La película de Whateley es resultado de ese círculo de leales. Su acceso total a los amigos y colaboradores más próximos del Bowie, que respetaron el silencio sobre su enfermedad hasta el final del creador, promete un paseo gozoso en su ausencia y se propone «inolvidable tributo a uno de los grandes iconos de la modernidad». Sir Bowie.