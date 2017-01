Los cineastas sucumben a la tele

Se olía desde hace algunos años, aunque la esperanza se iba apagando a medida que los hermanos del western iban estrenando cintas para la gran pantalla. Sin embargo, las predicciones por fin se han cumplido. Joel y Ethan Coen preparan ya una serie, que presumiblemente verá la luz en 2018. The Ballad of Buster Scruggs es la producción que narrará seis historias diferentes al puro estilo western para la pequeña pantalla. El dúo firmará el guion del proyecto, que también dirigirán y producirán a través de su compañía Mike Zoss Productions. Los hermanos se han aliado con Annapurna Televisión, la productora de títulos como Joy, La fiesta de las salchichas o Foxcatcher, para llevar esta serie más allá, ya que según la revista Variety, The Ballad of Buster Scruggs adoptará un innovador enfoque que podría combinar la televisión y el cine, ya que «el alcance del proyecto era demasiado exigente como para tratarlo en una sola película».

Poco más se sabe de este proyecto, que será la primera serie de los Coen, pese a tener una serie con su huella personal. Aunque de manera indirecta. La serie Fargo, que surgió en 2014 con el mismo nombre de la película de estos hermanos, se basó en la corriente iniciada por el filme aunque con otros personajes y una linea temporal diferente.

No son los únicos que en los últimos años se han visto seducidos por la magia de la televisión, donde según los expertos es donde se están produciendo los proyectos más prometedores. El primero en embarcarse en un proyecto así el pasado año fue Martin Scorsese, como productor y creador junto al propio Mick Jagger de la serie Vinyl para HBO. La cadena ya ha anunciado que la serie no continuará, aunque es difícil que esta decisión merme el interés de Scorsese por la pequeña pantalla, que ya ejerció como director y productor de la exitosa serie Boardwalk Empire, que alcanzó cinco temporadas.

Woody Allen también se embarcó en la misma aventura el año pasado, dirigiendo la serie Crisis in Six Scenes para Amazon, aunque la experiencia no fue agradable para el de Cafe Society, ya que en más de una ocasión aseguró que había «subestimado» esto de dirigir para la televisión, y no quedó satisfecho con el resultado.

No es un fenómeno nuevo

Antes que ellos, otros directores decidieron «coquetear» con el mundo de la pequeña pantalla. Algunos para un rato, y otros para quedarse, como Steven Soderbergh, director de Ocean´s Eleven, que a pesar de continuar la saga, no ha parado de producir series como Red Oaks, The Knick, o la que ha anunciado para este año: Mosaic, que contará con Sharon Stone en la lista de créditos.

Los otros, los que van y vienen, conforman una lista más larga, entre los que se encuentran Guillermo del Toro, con The Strain que se llegó a emitir en Cuatro, Frank Darabont, con The Walking Dead, o Steven Spielberg, que ejerció de productor en La cúpula.

Spike Lee y David Lynch, por su parte, han elegido la televisión como escenario de dos sonados regresos, ya que el primero convertirá Nola Darling en una serie para Netflix, y el segundo volverá a traer a la pequeña pantalla el pueblo de Twin Peaks.