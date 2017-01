'Mi casa es la tuya': Las canciones del programa

Desde que comenzó ´En tu casa o en la mía´ o recientemente ´Mi casa es la tuya´ de Bertín Osborne uno de los aspectos más comentados, además de los invitados, es la selección musical del programa. En el último programa con Antonio Banderas, Alejandro Sanz, Iker Casillas y el chef José Ándres se escucharon temas como ´Endless Love´ de Diana Ross, ´Believe´ de Madilyn Bailey y ´Friday I´m In Love´ de Violetta, en su mayoría versiones en acústico de temas conocidos. De ahí que tenga tanto éxito las melodías que acompañan a los invitados.

En las últimas entregas han sonado temas como ´Time after time´, ´Only you´, ´Billy Jean´, ´Over the rainbow´, ´Suspicius mind´, ´Hotel California´ o ´Smells Like Teen Spirit´ y los más comentados en las redes sociales fueron: Imagine de John Lennon interpretada por el cantante de folk rock Jack Johnson, Roxanne de The Police, Walk on the Wild Side de Lou Reed o Without You de David Guetta interpretada por Boyce Avenue.

Por ello, la producción del programa decidió reunir en la segunda entrega de ´En tu casa o en la mía´ las canciones utilizadas en listas de reproducción de Spotify para ver la repercusión que tenía entre los seguidores del programa.

A continuación te detallamos la lista de música del programa que ya puedes escuchar y las 40 canciones que conforman el CD que saldrá a la venta el 27 de mayo con todas ellas.