«Brussel», el «House of Cards» europeo

Era cuestión de tiempo que las intrigas europeas acabaran por encender la bombilla de un productor ávido de material audiovisual para ofrecer a los seriéfilos. Cualquiera hubiera jurado que la BBC se encargaría de ello, sin embargo, el apoyo al «Brexit» parece no haber dejado margen de maniobra a los creativos de la cadena, ya que ha sido el canal holandesa KPN quien se ha lanzado a la piscina al impulsar la serie Brussel, un drama que transcurre entre las intrigas políticas y enredos personales de las instituciones europeas. Se ha estrenado esta semana en la televisión holandesa en medio de una gran expectación tras haber sido catalogada como la House of Cards europea.

«Todo el mundo viene a Bruselas, sea por venganza, amor o ambas» es el eslogan de una producción que en su tráiler de presentación recorre las calles de la capital que ejerce como sede principal de la Unión Europea, pero también una zona de guerra en Oriente Medio, una playa a la que llega una barca de refugiados o una zona turística en la que una multitud huye de un hombre armado.

Con personajes como una empresaria de una compañía petrolera buscando cerrar un contrato en la Comisión Europea, un oligarca ruso y un oficial de la OTAN con un hijo al borde de la radicalización, el rodaje de la serie duró 80 días y transcurrió en 92 localizaciones en Bélgica, Holanda e incluso España.

La serie se mueve entre salas de prensa, reuniones de grupos de presión y despachos donde se firman acuerdos millonarios y recuerda a la estadounidense House of Cards de Netflix, en la que un ambicioso Frank Underwood (Kevin Spacey) recurre a las estrategias más perversas y despiadadas para mantenerse en el poder en Washington. La producción estadounidense inspiró al guionista principal de Brussel, Leon de Winter, que dijo que comenzó a imaginar «tramas sobre política, economía, crimen y terrorismo» en Bruselas tras ver House of Cards.

Sin embargo, el director de la serie Arno Dierickx señaló en una entrevista a la televisión pública holandesa que Brussel muestra una «ciudad de contrastes», en la que no solo se ve a «los malos del Parlamento Europeo». «Los personajes cenan en sitios espléndidos y pasean por bonitos edificios art déco, pero también ves a los sin techo y refugiados que piden en la callen y duermen al raso», dijo Dierickx.

Los holandeses Carolien Spoor y Hans Dagelet encabezan un reparto muy internacional, con actores como el ruso Aleksandr Lazarev, el belga Herbert Flack o el británico Richard Durden. El rodaje de la serie comenzó el 21 de marzo de 2016 en Bruselas, apenas un día antes de los atentados terroristas que causaron 32 muertos en el metro de Maelbeek, situado en el corazón del barrio europeo, y en el aeropuerto de Zaventem. Pero la producción no se detuvo. «La posibilidad de que me caiga una teja en la cabeza mientras estoy en Bruselas es mucho mayor que la de que me explote una bomba al lado», indicó Dierickx al diario holandés AD.

Después de los ataques, el director belga reveló que el pasillo del aeropuerto destruido iba a ser el escenario de uno de los rodajes apenas dos semanas después de los atentados, pero dichas secuencias fueron eliminadas del plan de producción. Los diez capítulos se emitirán bajo demanda „un sistema similar al que emplea Netflix„ en el canal holandés KPN.