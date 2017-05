Los discapacitados de Ibi rectifican sus críticas por no poder asistir a 'El Hormiguero'

Los responsables del grupo de discapacitados intelectuales de Ibi que se habían quedado sin poder asistir como público al programa El Hormiguero de Antena 3 han rectificado sus críticas iniciales. En un comunicado difundido a través de las redes sociales, afirman haber entendido los motivos de seguridad por los que sólo podían acceder tres de ellos al plató.

Un grupo de una veintena de discapacitados intelectuales del Centro San Pascual de Ibi se habían quedado sin poder asistir como público al popular programa televisivo de Antena 3 'El Hormiguero', presentado por Pablo Motos.

Según la información facilitada por los afectados, tras organizar un viaje a Madrid, tuvieron la iniciativa de participar como público. Después de hacer los trámites oportunos, por la tarde les llamaron para confirmar horarios y fue el momento en que surgió el problema. "Al preguntarnos si había alguna persona con movilidad reducida en el grupo y explicarles las características de los que íbamos a ir, automáticamente nos deniegan la asistencia alegando que solamente pueden entrar al plató tres personas con discapacidad intelectual".

Pese a que después se acercaron a los estudios para solicitar explicaciones, la postura fue inamovible, de manera que no pudieron estar presentes en El Hormiguero. Los afectados recalcan que no les atendió nadie de la dirección, sino las encargadas de gestionar el público.

Ante el revuelo causado, responsables de la cadena se han reunido por la tarde con los monitores del grupo, expondiéndoles que las normas de seguridad y evacuación que maneja 'El Hormiguero' no permiten el acceso a grupos mayores de ocho personas, tres en el caso de discapacitados, y siempre acompañados por un monitor. De esta forma, se pretende evitar riesgos y manejar al público con mayor facilidad en caso de que se produzca alguna incidencia en el desarrollo del programa. Además, de cualquier forma no podrían haber entrado todos, debido a que no había plazas disponibles.

Tras este encuentro, en el que incluso se les llegó a amenazar con una demanda, los monitores ibenses han emitido un comunicado rectificando sus críticas iniciales y señalando haber comprendido los motivos por los que no podían acceder en mayor número al plató. "Una vez comprendido que el objetivo es garantizar la seguridad del público, sentimos haber generado esta polémica", señalan.