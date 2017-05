Manel Navarro, rumbo a Eurovisión

El cantante Manel Navarro, que representará a España en el Festival de Eurovisión 2017, se embarca hoy en un viaje que le llevará hasta Kiev, ciudad dónde se desarrollará el certamen europeo. Antes de partir, aseguró que «afronta ilusionado y con muchas ganas su participación y que lleva «los deberes hechos».

Confesó que «empieza a estar un poco nervioso» pero que «ha hecho un buen trabajo» y esta listo para la gran celebración, el 13 de mayo.

«Si gano me rapo el pelo»

El cantante, se despidió ayer en la playa de Barcelona haciendo el «shaka», el saludo de los surferos, y una promesa: «si gano, me raparé el pelo al cero».

Los fotógrafos se apresuraron a inmortalizar su melena rubia ante la posibilidad de que la pierda, y los pocos fans que lograron colarse en el acto organizado para la prensa lamentaron oír esta frase porque les resultaba difícil decidir entre verle ganar o verle sin pelo.

Navarro ha asegurado que piensa salir a disfrutar para interpretar su «Do it for your Lover», y ha remarcado que va para ganar, pero entrando en el «top 10» quedaría «contento».

Además, once miembros de la familia de Manel Navarro viajarán a Kiev para apoyarle y «todos se vestirán con camisas hawaianas», por lo que dice, estará bien acompañado.

Lo de la estética Hawaiana no es casual. «La puesta en escena también tiene mucho de buen rollo, amistad, surf y playa»,aseguró el cantante, confirmando así los rumores que se habían filtrado sobre la escenografía. «Aparezco sobre una tabla de surf, pero es todo virtual, de lo contrario, sería demasiado complicado, y ya lo es bastante», ha añadido. Aunque lo tiene todo preparado, se mostró nervioso y reconoció que «le cuesta dormir por las noches». No es para menos, el Festival de Eurovisión es un evento que cada año ven más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

El festival, en directo

RTVE ofrecerá en directo la final del 13 de mayo y también las dos semifinales de los días 9 y 11, y se volcará con una cobertura informativa que estará pendiente de Navarro y del resto de participantes en el festival. José María Íñigo y Julia Varela repiten por tercer año consecutivo como pareja de comentaristas de un festival en el que debutará la presentadora y modelo Nieves Álvarez como portavoz de los puntos del jurado español.

Mientras, la cadena pública invita a los aficionados a seguir «Spain Calling Internacional», el programa que emitirá las última novedades desde ayer miércoles.