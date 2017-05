Manel Navarro vuelve al escenario de Eurovisión con nueva escenografía

Manel Navarro ha regresado este domingo por la mañana al escenario de Eurovisión para afrontar su segundo ensayo, tras las críticas que recibió en su primer contacto con el festival musical.

Las novedades que ha presentado esta nueva actuación de Navarro se han centrado en el colorido vídeo que acompañará al grupo en el escenario. La pantalla gigante y el juego con las luces de la plataforma han mostrado hoy una presentación más colorida.

Los estilos playeros de la pantalla proponen un juego cromático de tonos vivos que van cambiando y 'bailando' al ritmo de la música. El mar, la arena, las palmeras o la furgoneta son los motivos más repetidos en la presentación española. El vestuario de Manel y sus compañeros repite ese espíritu playero con vaqueros ajustados y unas camisas hawaianas que favorecen la movilidad.

El primer ensayo de Navarro generó esta pasada semana fuertes críticas de los eurofans.

Manel Navarro defenderá el próximo sábado el tema 'Do it for your lover' en la final del sábado en Kiev. El cantante estará acompañado por varios familiares, incluidos sus padres. El artista recordó su polémica elección en una entrevista con Europa Press. "Fue un momento difícil, pero ya quedó más que olvidado; desde la distancia lo recuerdo incluso con cariño. Fue difícil pero de todo se aprende, todo pasa por algo", comentó.

Navarro afirma que se encuentra ante una "experiencia única" y que llega "con la cabeza muy alta". También dice ir con los "deberes hechos y muchísima ilusión". El representante español ha declarado que si gana, se rapa el pelo. Tendremos que esperar al sábado para ver qué ocurre.