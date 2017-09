«Patria» salta a la televisión

La mayoría de los guiones de las series estadounidenses están basados en libros. Y cada «best seller» dispone de su adaptación televisiva. Una moda que también traspasa fronteras, y llega a España con el fenómeno editorial de Patria, la novela del escritor vasco Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959).

La cadena y plataforma digital HBO España llevará a televisión junto a la productora Alea Media la novela de Fernando Aramburu Patria, con Aitor Gabilondo como guionista y productor, y se convertirá así en la primera producción española de esa empresa audiovisual.

Según fuentes de HBO España, la plataforma de streaming está trabajando «en el desarrollo de una producción original de adaptación» basada en Patria, en la que Aramburu narra el conflicto vasco.

«Compartimos la visión y pasión de Aitor Gabilondo -fundador de la productora Alea Media, propiedad de Mediaset- por esta historia y estamos encantados de trabajar con él en el desarrollo de la serie», añaden las mismas fuentes que insisten en que están en las «etapas preliminares» y que no pueden dar más detalles «por el momento».

Gabilondo, exdirector de contenidos de Canal Plus y de los canales premium de Movistar, ya ha producido «El comisario» y «El príncipe».

Historia sangrienta

Publicada por la editorial Tusquets, Patria, de 648 páginas, ha vendido más de 500.000 ejemplares y va ya por su veintiuna edición. El pasado mes de enero se conocía que Tusquets había vendido los derechos televisivos de la novela.

Aramburu, que reside en Alemania desde 1985, tardó tres años en escribir Patria, en la que retrata la complejidad humana de nueve personajes dentro de la sangrienta historia de los últimos 30 años del País Vasco a través de dos amigas, Miren y Bittori, y de sus familias, separadas por el asesinato del marido de una de ellas a manos de ETA.

Patria, que da comienzo el día en que ETA anuncia el abandono de las armas, habla de la imposibilidad de olvidar y la necesidad de perdón a través de la convivencia de sus protagonistas.

Aramburu reconocía en una entrevista con Europa Press que le habría gustado «no escribir esta novela», aunque la realidad le haya llevado como escritor por otro camino. «Es que yo no vivo en Nueva Zelanda o Corea, aunque se diga que los sentimientos son universales», aseveró.

«Ha muerto gente a la que yo conocía y se han cometido delitos en mi nombre, porque soy vasco. ¿Y lo que yo pienso? Me habría gustado no escribir esta novela, también vivir en un país civilizado en donde la gente tiende al sosiego y no en un lugar donde una banda armada mata a 800 personas», lamentaba el autor.