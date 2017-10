La valenciana Cristina Gómez debuta en la ficción estadounidense

«Hi, I am Monica and I am an alcoholic.» Así comienza la serie «Mourners Inc.», una producción de la valenciana Cristina Gómez que, como miles y miles de españoles, ha tenido que buscarse la vida en el extranjero.

La webserie cuenta la historia de una niña prodigio y actualmente en paro, Mónica Herrera, que se entera de la muerte de su padre al que no ve desde hace quince años, cuando él la abandonó tras el fallecimiento de su madre. Mónica es la única heredera de la empresa de su padre: Plañideras S.A. Para aceptar la herencia, la protagonista ha de cumplir una promesa: reforzar el legado de su padre en el funeral.

Este proyecto, que nació bajo el nombre «Plañideras S.A»., permutó a su versión inglesa («Mourners Inc.») después de que la falta de interés en España para llevar la producción a la pequeña pantalla hiciera a Gómez salir al extranjero para probar suerte. «Opté por EE UU porque están a la cabeza en producción y exportación de producto audiovisual», afirma. Y la encontró. «New Form fue la primera puerta a la que llamé y decidieron ir hacia adelante con el episodio piloto», asegura Gómez. «Nunca pensé que me iba a pasar, pero hay cosas que a veces pasan».

El nombre no ha sido el único cambio que ha sufrido el guion ya que la serie estaba ambientada originalmente en Madrid pero finalmente la acción se situará en Los Ángeles.

Aunque actualmente solo está disponible el capítulo piloto, que supera las 16.500 visitas en YouTube, Gómez está negociando con una cadena de televisión estadounidense para emitir su serie. «A mí me encantaría que la serie se viese en España».

Para esta nueva aventura Gómez, que ejerce de creadora y guionista, se ha rodeado de grandes figuras de la interpretación. Melissa Fumero, conocida por sus papeles en las series «Brookling Nine-Nine» o «Gossip Girl», interpreta a la protagonista de esta comedia junto a John Ennis («Malcolm in the middle») o Michelle Ang («Fear The Walking Dead»). «Melissa Fumero fue la primera en aceptar formar parte del proyecto tras leer el guion. Recuerdo que al recibir la noticia hubo momentos de euforia en el equipo».

Cristina Gómez ha trabajado como guionista en series de televisión como «Bon dia bonica» y «Altra oportunitat», ambas en Canal 9, además de ejercer su faceta de postproducción en proyectos audiovisuales como las películas El arte de robar o Siempre hay tiempo (Héctor y Bruno).

Su primera producción en solitario es la webserie «Rubia en apuros». Con este proyecto, Gómez ha participado en el Festival Toronto Web Fest y en el Korea Web Fest, entre otros, además de recibir tres premios a mejor actriz, mejor guion y mejor póster en el festival Rome web awards. Después de hacer el capítulo piloto de Mourners Inc. Gómez recibió una oferta desde Francia para la que actualmente está trabajando.

«Autors en curt»

Mourners Inc. se proyectó el pasado jueves en la tercera sesión del ciclo «Autors en curt» organizada por la SGAE y la EDAV (Escriptors de l´audiovisual valencià) centrada en las webseries. En el acto, autores y representantes de festivales debatieron sobre el futuro de estas producciones online en el que destacaron la falta de visibilidad y de presupuesto de muchos de los proyectos así como la libertad que les proporciona internet a la hora de crear nuevos contenidos.