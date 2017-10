'Tu cara me suena' abre su casting con anónimos

Antena 3 y Gestmusic ya visualizan la segunda edición de «Tu cara no me suena todavía». Se hará «a lo grande», tal y cómo han asegurado estas fuentes, ya que su intención es que este «talent show» con caras anónimas se ponga al nivel de producción de la versión con famosos, «Tu cara me suena».

Todavía está por desvelar en qué consistirán exactamente los cambios, pero sí que es cierto que la mecánica de la primera edición del programa con anónimos era muy diferente a la que rige la versión VIP: había siete participantes nuevos en cada gala y solo tres se mantenían de la semana anterior.

Por el momento, el número para apuntarse a los castings es el 905.447.133 y ya está en funcionamiento.

«Tu cara no me suena todavía» gozó de buen respaldo por parte de la audiencia en su primera aventura en Antena 3. Las emisiones comenzaron con un gran 25.9 % de cuota de pantalla, datos que descendieron de manera progresiva en sus 10 galas normales y que volvieron a subir en la final. Las 12 galas registraron una media de unos 2,3 millones de espectadores, una cifra considerable teniendo en cuenta que la cadena temía que esta nueva versión no fuera aceptada por la audiencia.

Germán Scasso fue el ganador de la primera edición con una actuación de Righteous Brothers. El programa que finalizó en el mes de agosto contó con dos concursantes valencianos que dejaron el listón alto. Uno de ellos fue Manu Rodríguez que quedó segundo clasificado con una espectacular imitación de Nino Bravo. Interpretó el tema «Mi tierra» y se posicionó como uno de los favoritos durante las primeras galas, junto a Keuman o Cristóbal Garrido, que quedaron como finalistas. El torrentino Raúl Ogalla fue otro de los concursantes que pasaron por el escenario del «talent». Consiguió hacerse con el podio en la gala 3 con una imitación de Manu Carrasco.