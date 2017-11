Los niños de 'Stranger Things' se lucen cantando a lo 'Jackson 5'

El reciente estreno de la segunda temporada de la serie 'Stranger Things' ha llevado a sus protagonistas a numerosos platós de televisión para ser entrevistados.

Una de estas participaciones televisivas ha sido la que ha tenido lugar en late night de James Corden de la CBS (EEUU), donde el popular presentador les invitó a formar parte de una banda musical, los Upside Downs. Según el programa, antes de convertirse en actores, los jóvenes intérpretes formaron parte de este imaginario grupo de música.

Acompañados por el mismo James Corden, Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas) y Noah Schnapp (Will) interpretaron 'I want you back' de The Jackson 5 (1969), 'My girl de The Temptations' (1964) y 'Reach out I'll be there' de Four Tops (1967).

Su actuación acumula ya millones de visitas en Youtube, además de millones de comentarios más en las redes sociales.