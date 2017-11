Los documentales de fútbol son el nuevo filón para Amazon y Netflix

Amazon tiene previsto ir a todas partes con el Manchester City para grabar una nueva serie documental, la mayor hasta la fecha de programas deportivos detrás de las cámaras dirigidos a los fans del fútbol en todo el mundo.

Por su parte, Netflix está planeando una serie de cuatro episodios sobre el actual campeón italiano Juventus. Facebook ya ha producido una serie de vídeos cortos sobre el Real Madrid, los ganadores de la Eurocopa que actualmente están enzarzados en una disputa contractual con la superestrella Cristiano Ronaldo. El Chelsea también ha recibido interés para hacer una serie documental y está estudiando sus opciones, dijo una persona familiarizada con la situación.

El apetito de las compañías de internet por los documentales deportivos ha avivado los rumores de que competirán por los derechos de transmisión en directo de la Premier League cuando su contrato actual con Sky y BT salga a concurso a principios de 2018. A excepción de Netflix Inc., las principales compañías de «streaming» han avanzado constantemente en el mercado de deportes en directo. Amazon Inc. tiene los derechos de la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos para los juegos de los jueves por la noche esta temporada. Facebook Inc. ya emite algunos partidos de la Liga de Campeones, producidos por Fox, y presentó una oferta por el cricket indio, aunque sin éxito.