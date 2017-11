'OT 2017': lo mejor y lo peor de la cuarta gala

La noche del lunes La 1 emitió la cuarta gala de 'Operación Triunfo 2017'. Los concursantes cada vez brillan más en el escenario y demuestran la magia del formato. La gala arrancó con una actuación inaugural en la que los 14 concursantes interpretaron 'Eres tú', de Mocedades.

Thalia, tercera expulsada de 'OT 2017'

Los siguientes en actuar fueron Cepeda y Thalia. Los nominados de la noche El de Oviedo interpretó 'Dancing on my own'. Un tema con el que Cepeda quiso abrirse a los espectadores. Thalia, por su parte, se dejó la piel en el escenario con 'Cenizas', de Malú.

Con un 69% de las votaciones, la audiencia de 'OT 2017' decidió que Cepeda continuase en la Academia. De esta forma, Thalia se convirtió en la tercera expulsada del formato. Sin embargo, la joven se llevó el aplauso de los profesores y del jurado. "Has hecho una actuación perfecta. Si te toca irte puedes hacerlo con la cabeza bien alta", expresó Noemí Galera. De la misma manera, Mónica Naranja quiso destacar su tenacidad, trabajo e ilusión.

Las mejores actuaciones de la gala

En apenas cuatro semanas de concurso, Amaia y Aitana se han convertidos en dos de las concursantes favoritas de los fans del programa. En la noche de ayer interpretaron juntas el tema de Zahara, 'Con las ganas'. Una actuación en la que consiguieron brillar con luz propia sobre el escenario. Su preocupación de esta semana se centraba en conseguir transmitir con la canción. Algo que, sin duda, lograron sobre el escenario con la dulzura y magia que las caracteriza.

Esta semana, Agoney y Nerea han trabajado juntos 'Symphony'. Se trata de una canción más que complicada que ha preocupado a los concursantes durante toda la semana, especialmente a Agoney. El joven ha vivido una semana pesimista en la que Nerea ha tenido que subir los ánimos al joven en más de una ocasión.

Sin embargo, su actuación fue una de las más impresionantes de la noche. Mónica Naranjo sólo tuvo un "pero" para el joven: "Eres un alumno aventajado y me has aburrido mucho esta semana con tus quejas. Tú puedes con esto y con lo que te echen".

Roi y Ana Guerra lo dieron todo en el escenario con la actuación más cañera de la noche. El jurado quiso destacar el "buen rollo" que transmitieron. Mónica se quitó el sombrero con el gallego y Manuel Martos felicitó a Ana Guerra por su fuerza. La joven es un claro ejemplo de evolución y entrega.

La canaria vivió una noche mágica y es que volvió a subirse al escenario para cantar junto a Maldita Nerea el nuevo tema del grupo: 'Cuando todas las historias acaban'. Ana volvió a hacer honor a su apellido y se mostró guerrera en el escenario. También pudimos ver una gran complicidad entre ambos en todo momento.

Lo peor de la gala 4

Pero, la noche no fue mágica para todos. Miriam dejó a un lado la perfección a la que nos tiene acostumbrados: "Ni tú has ayudado a la canción, ni la canción te ha ayudado a ti", señaló Joe Pérez-Orive en la actuación más floja de la joven en lo que va de concurso.

Mireya y Ricky se enfrentaron a un gran reto con 'Madre tierra' de Chayanne. Un tema todoterreno en el que los concursantes, además de cantar, tuvieron que enfrentarse a una potente coreografía.

Por su parte, Raoul y Marina no estuvieron compenetrados en el escenario y eso se terminó notando a nivel vocal. Los jóvenes estuvieron fuera de tempo y desafinaron en más de una ocasión.

Alfred emociona con 'Amar pelos dosis'

Por último, Alfred emociono a todos con 'Amar pelos dosis', de Salvador Sobral. El joven quiso homenajear con esta tema al ganador de la última edición de Eurovisión, gravemente enfermo. Mónica Naranjo se quedó sin palabras tras la actuación y Pérez-Orive quiso elogiar el talento y autenticidad del artista: "Te voy a decir los porqués de lo que te está pasando: porque amas, respetas y cuidas la música; porque tu cabeza compone mientras estás durmiendo; porque todos los que en el pasado te han llamado raro ahora se están haciendo insignificantes; y porque en tiempos de reggaetón, tú tocas el trombón", expresó el juez del programa.

El joven se convirtió en el favorito del público, por encima de Amaia y Aitana. Sin duda, una noche llena de emociones para el artista.

Marina y Mireya, nominadas de la semana

Finalmente, Marina y Mireya lucharán esta semana por permanecer en la Academia de 'OT 2017' después de que los profesores salvasen a Miriam, y los compañeros a Roi.