Roberto Romero: "Jordi Hurtado es más enérgico de lo que parece, es extraordinario"

En los últimos meses hemos visto en «Saber y ganar» a Roberto Romero, un valenciano de 48 años licenciado en Física y profesor de matemáticas en el IES Font de Sant Lluís. Romero, que también trabajada como delegado sindical de CCOO, ya participó en el año 2005 en el concurso y ha vuelto al programa donde ha alcanzado el cupo máximo de emisiones, 100. «Saber y ganar» es el concurso más longevo de la televisión. El programa, presentado por Jordi Hurtado, se emite por La2 de TVE ininterrumpidamente desde febrero de 1997.

P ¿Cuántos programas ha estado en «Saber y ganar»?

R En esta última participación he llegado al 100, además me han llamado para participar en algún especial, algún aniversario€

P Eso son muchas tardes saliendo por la tele, ¿le han reconocido por la calle?

R Bastante (ríe), eso me sorprendía mucho al principio.

P Cuando llamó para concursar, ¿esperaba llegar tan lejos?

R Que va, yo iba con la ilusión de pasar el primer programa, con eso me daba por satisfecho. Llegar a los 100 no me lo esperaba ni de lejos.

P ¿Qué sensación tuvo al abandonar el concurso?

R Es difícil, acabé una primera etapa en el programa 56, cuando me fui estaba muy contento de haber llegado a tanto y a la vez triste por no poder seguir. Ahora, en el 100, estaba muy contento, no había opción a más, cuando llegas al programa 100 debes abandonar.

P ¿Cuánto dinero ha acumulado durante su paso por el programa?

R Desde el 2005, algo más de 70.000 euros brutos.

P ¿A qué quiere destinar el bote?

R Una vez descontados los impuestos, no soy muy original. Lo que todo el mundo, primeras necesidades, hipoteca, cosas que me gustan como viajar, regalos para la familia€

P ¿Cómo ha sido esa experiencia en televisión?

R Muy buena. De hecho, cuando nos despedimos solemos agradecer al programa el trato, pero no lo hacemos por obligación, es verdad.

P ¿Alguna anécdota?

R Un día fallé una pregunta sobre The Clash cuando llevaba puesta una camiseta del grupo. Pareció muy ridículo visto desde casa.

P Cómo es Jordi Hurtado, ¿es tan enérgico como parece?

R Es más. Es extraordinario, personalmente es muy agradable, muy simpático, hace que te olvides de que te están grabando en ese momento. Intenta que los concursantes estemos como en casa. Parece un tópico, pero es verdad.

P ¿Se entrenó antes de presentarse al concurso?

R No hay manera de entrenarse, no te puedes preparar todo, vas con lo puesto.

P ¿Se ha presentado a otro programa de televisión?

R Antes de este no, después estuve en dos concursos, aunque ninguno fue tan bien como en «Saber y ganar».

P Actualmente es secretario de Pública de CCOO ¿Cuál es su función?

R En el sindicato nos repartimos el trabajo en áreas, yo me ocupo de la atención sindical en la enseñanza pública no universitaria.

P Tanto en redes sociales como en su blog es bastante activo.

R Lo intento, es parte de mi trabajo. Lo que hacemos lo tenemos que contar, tenemos que intentar llegar a las personas que representamos, entonces uso bastante las redes sociales.

P Dedicó su minuto de oro a su familia, a aquellos «que no salen en los libros de historia, no hacen discursos pero que dan gran grandes ejemplos»€

R Sí, especialmente a mis padres, han tenido una vida difícil en tiempo de miseria. Como ellos, mucha gente a la que se llama anónima pero que todos tienen nombres y apellidos. La gente importante para nosotros no sale en los libros de historia.