Trece se queda bajo mínimos

La cadena de televisión de la Conferencia Episcopal no solo ha prescindido por sorpresa de sus mejores presentadores, como la periodista valenciana Inés Ballester, Ricardo Altable y Patricia Betancort, sino que está estudiando el despido del 80 % de la plantilla.

Junto con los tres presentadores estrellas de la cadena, Trece también ha decidido forzar la salida del equipo que formaba parte de «Detrás de la verdad», el polémico programa que había quedado pendiente de estudio tras la emisión de las imágenes de las grabaciones de la posible violación de La Manada a una chica en los San Fermines de 2016.

Con esta nueva ola de despidos de Trece avanzada por El Confidencial Digital, la cadena de los obispos pierde a sus rostros visibles. El único que sobrevive es Antonio Jiménez, presentador de «El Cascabel».

Inés Ballester también ha visto como su programa «Viva el cine español» ha quedado fuera de la parrilla de Trece. «A mí no me ha despedido nadie, lo que ocurre es que mi contrato con Trece se termina en breve. No es lo mismo no renovar que el despido», ha matizado la presentadora valenciana en El Español. Según su versión, su trabajo en el programa «Amigas y conocidas» y otro nuevo espacio que prepara para la noche de TVE ya la dejaban sin mucho tiempo, y si eso «se junta con el hecho de que en Trece no han renovado el pase de las películas españolas. Claro, sin películas mi programa no tiene sentido», añade Ballester.

Trece sigue con el carrusel de cambios que comenzó en septiembre. Colaboradores muy populares como Alfonso Rojo o Francisco Marhuenda también fueron obligados a dejar la cadena. Según se dijo entonces, su salida era una estrategia para impulsar un cambio de imagen, con la intención de dar una imagen más moderada.

Además de la salida de sus caras más visibles –entre ellas Alfredo Urdaci el pasado verano- en Trece también han llevado a cabo una importante reestructuración de su plantilla. La cadena de la Conferencia Episcopal ha llevado a cabo en los últimos meses un importante plan de recortes que ha afectado a buena parte de su plantilla, que terminaron su relación con la cadena coincidiendo en el inicio del pasado verano.