El escritor Dan Brown visita hoy «Cuarto milenio»

El programa de Iker Jiménez «Cuarto milenio» suma una estrella internacional más a su larga lista de invitados. El escritor Dan Brown, creador de El Código Da Vinci, visitará esta noche el programa de Íker Jiménez para ser entrevistado por el presentador. El autor hablará sobre su relación con España y sobre su última referencia literaria, Origen. Esta obra se desarrolla en localizaciones de nuestra geografía, como La Sagrada Familia, la casa Milá, el Museo Guggeneim o el Palacio Real de Madrid.

Brown contará cómo fue su experiencia documentándose para el libro. «Este trabajo me llevó unos dos años de investigación. Leí todo lo que pude sobre España y viajé hasta aquí personalmente en muchas ocasiones para conocer el país y para entrevistarme con mucha gente. Siempre me ha gustado España, desde que era un niño. Y una de las cosas que más me atrae es su conexión con el misticismo», asegura el autor durante la entrevista que se emitirá a partir de las once de la noche en Cuatro, después del «Chester» de Risto Mejide.