Mediaset cancela el programa de Nuria Roca en Cuatro

«´Singles XD´ ha sido un suspiro... pero de los buenos». Así se mostró ayer Nuria Roca en las redes sociales tras conocer la cancelación de su programa en Cuatro (Mediaset). El grupo empresarial que preside Paolo Vasile lo anunció a última hora del pasado viernes, después de la última emisión del programa Es la segunda vez en tres meses que la presentadora valenciana pierde su puesto en una cadena española.

El primer varapalo llegó de Tv3, que decidió prescindir de la valenciana y del magacín que iba a presentar por las mañanas - «A tota pantalla»- pocas semanas antes del procés. La cadena autonómica catalana despidió a Roca a través de un burofax, lo que desató la indignación de Roca.

La valenciana deseaba regresar a la pequeña pantalla después de cuatro años en la radio, al frente del programa matinal «Lo mejor que te puede pasar» en Melodía FM. Consiguió una segunda oportunidad de la mano de Mediaset a principios de este mes, y con una apuesta arriesgada: un dating show en directo. La críticas televisivas no se hicieron esperar. Comparaban el programa con otro producto de Mediaset, «Mujeres, hombres y viceversa», y lo desprestigiaban ante el caballo ganador de Cuatro, «First dates».

«Un piso. Cinco amigos jóvenes, solteros y sin compromiso. Con ganas de vivir nuevas experiencias y conocer a alguien especial. Y dispuestos a protagonizar una divertida aventura que implicará recibir a personas muy diferentes y comprobar si existe o no química con ellas para continuar conociéndolas o dejarlas marchar. Grandes emociones, sorpresas, dudas, decepciones y mucha diversión se suceden cada tarde en el plató de ´Singles XD´». Así describía Cuatro el programa que pretendía entretener a los espectadores en horario de sobremesa de lunes a viernes.

Unos 300.000 espectadores vieron su estreno el 12 de diciembre, algo muy alejado de lo que tenía previsto Vasile.Cuatro no tiró la toalla y aplazó el programa de una hora. Sin embargo, el espacio no conseguía batir las audiencias de La Sexta con «Zapeando», y acabó por desplazar el espacio «Dani&Flo» de Cuatro, que era presentado por el dúo cómico formado por Florentino Fernández y Dani Martínez (antiguos presentadores de «Tonterías las justas» de Atresmedia).

Ahora, la presentadora de Moncada está a la espera de nuevas ofertas de trabajo en la televisión.