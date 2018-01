Series imprescindibles para 2018

Este 2018 será un año diferente a los anteriores, ya que no habrá clásicos actuales como «Juego de tronos» o «Stranger Things». La ficción de los Siete Reinos no estrenará su octava y última temporada hasta 2019; una espera demasiado larga después del buen sabor de boca que dejó su séptima entrega, con unas revelaciones que no han dejado indiferentes a los fans. En cuanto a Once y sus cuatro jóvenes amigos, también habrá que aguardar hasta el próximo año para descubrir qué planes tiene el temible monstruo que acecha a los habitantes de Hawkins. Pero que no salten las alarmas, pese a quedarnos huérfanos de dos ficciones tan populares, la parrilla televisiva depara estrenos que prometen convertirse en temas de conversación recurrentes entre los apasionados de las series.

«La Peste»

Un viaje a la Sevilla de la segunda mitad del siglo XVI. La ciudad es un lugar de referencia y esplendor donde la riqueza florece gracias al comercio y al oro que llega a España desde América. Pero también existe una clase pobre y desesperada a la sombra de los ricos. Con un brote de peste como telón de fondo, varios miembros de la burguesía son asesinados. Mateo, un joven condenado por la Inquisición, encarnado por Pablo Molinero, tendrá que resolver el misterio si quiere recibir el perdón del Santo Oficio. Le acompañan en el reparto Paco León y Manolo Solo. La serie llegó el 12 de enero a Movistar +.

«The alienist»

Nueva York, finales del siglo XIX. La ciudad vive atemorizada por una serie de cruentos asesinatos llevados a cabo por un maníaco desconocido. El por entonces jefe de policía, Teddy Roosvelt, decide contactar con el psicólogo criminalista Laszlo Kreizler (Daniel Brül) y su amigo, el periodista e ilustrador de The New York Times John Moore (Luke Evans), para que inicien en secreto una investigación con el fin de atrapar al homicida. Juntos, usarán técnicas pioneras de investigación forense y nuevas disciplinas de la psicología para resolver el misterio. La serie se estrenó el 22 de enero en el canal TNT (en España aún no se ha confirmado cuándo llegará).

«El asesinato de Gianni Versace» Tras el éxito de «The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story», que narraba el juicio por asesinato al que se enfrentó el exjugador de fútbol americano O. J. Simpson, llega la historia sobre el trágico final del icónico diseñador Gianni Versace, al que da vida el actor Édgar Ramírez. Le acompañan la española Penelope Cruz, como Donatella Versace, y el cantante Ricky Martin, como Antonio D'Amico, el novio de Gianni. En Estados Unidos se estrenó el 17 de enero. En España se podrá ver en Netflix (aunque aún no hay fecha confirmada).

«Altered Carbon»

Dentro de 300 años aquellos que tengan dinero ya no tendrán que temer a la muerte. Su conciencia se almacenará en un ordenador y podrá ser descargada en un nuevo cuerpo, alargando indefinidamente su vida. La nueva serie de Netflix, basada en la novela de ciencia ficción de Richard K. Morgan, traslada al espectador a una aventura policiaca ambientada en una ciudad al más puro estilo Blade Runner. Estará en el catálogo de Netflix España a partir del 2 de febrero.

«The Terror»

Año 1847. Dos buques de la marina británica, el HMS Erebus y el HMS Terror, se quedan atrapados en el hielo del Ártico mientras tratan de encontrar el paso al noroeste. La falta de comida y las condiciones de vida a menos 50 grados ponen a prueba la cordura de toda la tripulación. Para colmo, una extraña criatura acecha a esos hombres que deben hacer frente al frío, la rebelión y el canibalismo. Jared Harris («The Crown») y Ciarán Hindos («Juego de tronos») encabezan el reparto de esta ficción basada en la novela de Dan Simmons y producida por Ridley Scott, que llegará el 26 de marzo. Se podrá seguir en AMC España.

«Westworld»

Esta serie de vaqueros y robots, que nació con el objetivo de ser la sucesora de «Juego de tronos», rápidamente se convirtió en una de las grandes revelaciones del 2016. Gustaf Skarsgard (el Floki de «Vikings») se une a Evan Rachel Wood, Thandie Newton y Ed Harris en una segunda temporada que llegará en primavera y que arrancará tras ese caos provocado por las máquinas que marcó el sorprendente cierre de su primera entrega. La emitirá HBO España.

«The First»

El ganador del Oscar Sean Penn da el salto a la pequeña pantalla para protagonizar una serie del creador de «House of Cards», Beau Willimon. «The First», ambientada en un futuro cercano, se centra en la primera misión tripulada a Marte, y en cómo vive esta misión el equipo de apoyo de la Tierra y los familiares de los astronautas que se embarcan hacia el planeta rojo. La serie se estrenará en 2018 (aún no hay fecha concreta) en la plataforma digital Hulu.

«Castle Rock»

Los amantes de Stephen King están de enhorabuena. Esta ficción, producida por el mismísimo J. J. Abrams, pretende ser un gran homenaje al célebre escritor de terror. Ambientada en el ficticio pueblo donde se han desarrollado numerosas obras de King como Cujo, La mitad oscura o La tienda, la serie se centra en cada capítulo en personajes diferentes cuyas historias se irán entrelazando. Entre el reparto destaca Bill Skarsgård, quien ha dado vida al payaso Pennywise en la reciente It, y Sissy Spacek, la icónica protagonista de Carrie (1976). La serie llegará a lo largo del próximo año y por el momento se desconoce qué plataforma la emitirá en España.

«Maniac»

Jonah Hill interpreta a un joven feliz y realizado que cuenta con el cariño de todos los que le rodean. Su vida es una fiesta continua plagada de situaciones increíbles en las que él siempre tiene la solución para salir adelante con éxito. El problema es que todo esto solo está en su cabeza, puesto que en realidad es un paciente de una institución mental que se abstrae de la realidad para encontrar la felicidad. Esta serie, que protagoniza también la oscarizada Emma Stone, llegará a Netflix a lo largo del 2018.

«The Romanoffs»

Matthew Weiner, creador de la aclamada «Mad Men», vuelve a la pequeña pantalla con un proyecto muy personal. «The Romanoffs» se centra en ocho personajes individuales (un capítulo por protagonista) que viven en la actualidad y dicen ser descendientes de la poderosa dinastía que gobernó Rusia desde 1613 hasta 1917. Protagonizada por un reparto de estrellas entre los que destacan Aaron Eckhart, Amanda Peet, Paul Rieser o Isabelle Huppert, la serie (que no tiene fecha de estreno confirmada) se podrá ver en Amazon.