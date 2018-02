Bromas y críticas en las redes por la cobertura de TVE al 'presidente de Tabarnia'

Lo que empezó como una broma está tomando tintes bastante serios. Tabarnia, la iniciativa llena de sarcasmo y humor contra el independentismo catalán, está cogiendo mucha fuerza y ya hay quien asegura que desembocará en un partido político.



La expectación es tanta, que hasta el Canal 24 horas de TVE emitió este martes en directo una rueda de prensa del actor Albert Boadella, autoproclamado 'presidente de Tabarnia en el exilio'.



Boadella compareció junto a tres de sus portavoces, los periodistas Jaume Vives y Tomás Guasch, y Miguel Martínez, miembro de 'Barcelona is not Catalonia'.



En clave satírica, Boadella y sus portavoces analizaron la situación política y han llamado a los 'tabarneses' a manifestarse en Barcelona el 25 de febrero "en defensa de la libertad".



La cobertura de esta rueda de prensa de Tabarnia por parte de TVE, que llegó a cortar una comparecencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha llevado al Consejo de Informativos del ente público y al Consejo de Administración a pedir explicaciones.



Twitter, como no, se ha llenado de chistes y críticas hacia TVE por tomarse excesivamente en serio el personaje que está ejerciendo Boadella.









?? El presidente de Tabarnia, Albert Boadella, analiza la situación política y social en Cataluña. En directo en https://t.co/yxDAHs5ftl pic.twitter.com/kWBNkrsxdP — 24h (@24h_tve) 6 de febrero de 2018

TV3 no puede ni decir president Puigdemont, pero TVE puede invitar al presidente de Tabarnia https://t.co/Z5xp7XFhYW — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) 6 de febrero de 2018

El presidente de Tabarnia inicia mañana una visita de Estado a Raticulín. TVE nos mantendrá informados. pic.twitter.com/4y6DmauoRx — iker bizkar (@GARA_ikerbizkar) 6 de febrero de 2018

TVE, la televisión pagada por todos, hablando de presidente de tabarnia.



Decir 'President Puigdemont' está prohibido, pero a los delirios de los perdedores se les sigue el juego.

El periodismo de calidad en Matrix.pic.twitter.com/JYi72ZdkjB — Xavi Lourido??? (@XaviLourido) 6 de febrero de 2018

Entiendo que TVE esta aceptando implicitamente que Tabarnia es una DICTADURA, ya que no recuerdo al sr. Boadella presentarse a ningunas elecciones, ni que nadie le haya votado... ?? — Alruma1977 (@Alruma1977) 6 de febrero de 2018

Que canales como @24h_tve te hablen de Tabarnia y su "presidente" y no de las cajas B del @PPopular no es coincidencia. — Antonio Glez. (@AntonioGlezULL) 6 de febrero de 2018

- Marianooo! Que dice Correa que tú dabas el Ok a las operaciones con la #Gürtel!

+ Diosh! Sacad al bufón en @24h_tve hablando de Tabarnia! pic.twitter.com/wG49jr2E3S — Laksmí ???????? (@Laksmizz) 6 de febrero de 2018