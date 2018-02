Operación Triunfo: «Gracias al público hemos vivido algo increíble»

Hace cinco años, Mónica Naranjo profetizó el futuro de la navarra Amaia Romero. La misma que se coronó el pasado lunes como ganadora irrefutable de «Operación Triunfo» fue expulsada en 2013 de un concurso musical por la cantante que hace dos días la alababa y le reconocía: «Como artista te adoro, pero como persona te quiero». Y es que la que ha conseguido visibilizar a artistas de la talla de Víctor Jara en la televisión pública ya había puesto su talento a juicio en el programa de Antena 3 «El número 1» cuando apenas tenía 13 años.

En la eliminatoria del programa de Atresmedia, tras su interpretación del Let it be de The Beatles, Mónica Naranjo se arrodilló ante ella para decirle: « Te estoy haciendo el favor de tu vida, ahora que eres joven, porque, si ahora mismo haces una pausa en el camino y lo retomas dentro de unos años, entonces, volarás. Pero, si te quedas aquí, con lo pequeña que eres, te devorarán», le dijo entonces Mónica Naranjo a una todavía adolescente Amaia Romero.

Y vaya si le hizo un favor. Con 18 años, Amaia ya puede decir que cuenta con un gran séquito de seguidores, un disco de platino y que, también, será mundialmente conocida. Y es que además de haber conseguido el triunfo del programa, viajará a Lisboa junto a su compañero de academia y pareja Alfred para interpretar en mayo Tu canción, tema que representará a España en el Festival de Eurovisión.

Éxitos no le faltan, pero Amaia sigue agradeciendo el triunfo de su paso por el programa de la cadena pública a sus seguidores, que no han sido pocos. «Gracias al público hemos podido vivir algo increíble», reconocía el lunes la cantante y música tras alzar en alto su premio, junto con el cheque de 100.000 euros correspondiente.

Tampoco faltó un guiño a quienes habían convivido con ella durante tres meses: «No nos podrían haber tocado mejores profesores», explicaba.

Pero también recibió los agradecimientos de la presidenta del Gobierno de Navarra, su tierra natal, Uxue Barkos. Esta felicitó ayer a Amaia Romero: «Zorionak Amaia, ha sido un placer, de verdad que sí». Hasta ha habid una propuesta para que la joven sea la encargada de lanzar el chupinazo en los próximos Sanfermines.

Por su parte, Aitana Ocaña reconocía el lunes ante el público que ser de las cinco finalistas ya era «todo un sueño» para ella.

Y es que la más pequeña de todos sus compañeros de academia consiguió la segunda posición con la interpretación Chandelier, de Sia.Una canción que ya había interpretado en su casting final y con la que pretendía cerrar el círculo de su paso por la última edición de Operación Triunfo. Un programa con un fresco y renovado formato que, sin duda alguna, consiguió atraer a los más nostálgicos seguidores de la edición que coronó a «Rosa de España» y que, ahora, hacia lo propio con «Amaia de España».