Anna Simón le devuelve una broma a Morgade y recibe un gran 'zasca'

Las bromas entre Anna Simón y Ana Morgade en 'Zapeando' son habituales. Ambas colaboradoras demuestran que son muy amigas bromeando entre ellas. Sin embargo, el viernes la catalana se llevó un corte en toda regla cuando intentó bajarle un tirante del vestido a la madrileña.

Todo empezó cuando Simón estaba comentado una noticia y Morgade le subió un tirante de su vestido y le advertía de que se subiera también el otro. "¡Calla, que esto es muy feo!", le espetó la colaboradora.

Posteriormente, cuando le tocaba hablar a Morgade, Simón trató de devolverle la broma bajándole uno de los tirantes de su vestido. La respuesta de la también monologuista y actriz fue clara y contundente: "A mi esto no me bajes que me dejas en peras".



El 'zasca' de Ana Morgade a Anna Simón en 'Zapeando'. Vídeo: YouTube