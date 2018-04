Abril de estrenos y regresos

El mes de abril viene cargado de regresos y estrenos muy esperados. «El cuento de la criada», «Westworld», «The Terror»... La lista es interminable. El mes presenta suficientes series interesantes como para pausarlas hasta el verano. Es la ventaja del «streaming». Puedes ver las series cuándo y cómo quieras.

Entre los grandes regresos de la temporada se encuentra «Westworld». La serie de HBO estrena el próximo 23 abril su segunda temporada. La producción narra la rebelión de varios de los «trabajadores» de un parque temático de Estados Unidos que recrea la vida en el Lejano Oeste. El problema es que estos «trabajadores» son en realidad androides que descubren su verdadera naturaleza. La segunda entrega volverá -si cabe- con más acción todavía. Evan Rachel Wood, Ed Harris o Anthony Hopkins forman un elenco estratosférico que se sostiene con un buen texto que es capaz de mantener la tensión hasta el final. HBO pretende que «Westworld» sea la sucesora de «Juego de tronos». Aunque ese un propósito algo ambicioso, lo cierto es que la serie cumple el nivel de la trama televisiva de George R. R. Martin, que finalizará su andadura en la parrilla el próximo año.

Otro de los sonados regresos de abril será «El cuento de la criada», otra de las series de HBO, al mismo nivel de acción de «Westworld». La serie narra un futuro distópico en el que un partido teocrático ha tomado el control de Estados Unidos. Las mujeres fértiles pasan a convertirse en instrumentos del Estado para repoblar el país. La segunda entrega verá la luz el próximo 25 de abril. Elisabeth Moss es la protagonista de esta serie, inspirada en la novela homónima de Margaret Atwood.

Otras series que volverán a la parrilla del «streaming» este mes son «Versailles», con su tercera y última temporada en Movistar +, y «Vis a Vis». La ficción española lanzada hace tres años por Atresmedia pasa a ser una de las series insígnia de Fox en España. La vida en una cárcel de mujeres ha enganchado a los dueños de la cadena estadounidense, que han comprobado el buen funcionamiento de esta clase de tramas carcelarias en los datos de audiencia de series como «Orange is the new black», de Netflix, o «Prison Break», de la propia Fox. La producción está protagonizada por Alba Flores, Najwa Nimri, Inma Cuevas o Maggie Civantos.



Estrenos con «flashback»

La gran mayoría de los estrenos de este mes de abril proponen tramas de época. Ejemplo de ello son las series «The Terror» o «The Alienist». La primera, de AMC, se estrenará mañana mismo. Se trata de la primera serie que produce el cineasta Ridley Scott y está basada en la novela homónima de Dan Simmons. Narra la tragedia vivida por los tripulantes de dos buques de la armada británica cuando naufragaron en 1847 en el Ártico. La serie está protagonizada por Jared Harris, Tobias Menzies y Ciarán Hinds.

Otra de las series de época de este mes es «The Alienist», protagonizada por Daniel Brühl, Luke Evans y Dakota Fanning. Se podrá ver en Netflix el próximo 19 de abril. Se trata de un thriller psicológico ambientado en el Nueva York de finales del siglo XIX, donde un psicólogo criminal sigue los pasos de un asesino en serie.

«Genius: Picasso» es otra de las series más esperadas de esta temporada. Protagonizada por Antonio Banderas, el estreno se producirá el próximo 26 de abril en el canal National Geographic. Narra parte de la carrera del pintor surrealista y ha contado con la colaboración de la familia Picasso.

Por lo que respecta a la producción patria, Movistar + estrena el próximo viernes «Félix», la primera serie del cineasta Cesc Gay. Protagonizada por el argentino Leonardo Sbaraglia, es un thriller romántico ambientado en Andorra.