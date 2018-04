10 películas y series que huelen a libro

El cine le debe mucho a la literatura. Y eso es algo que se ignora con demasiada libertad, sobre todo para aquellos que caen atrapados bajo el embrujo de Morfeo con solo abrir un libro. Hacer un ránking siempre es una tarea peliaguda. Por eso, antes que nada, es necesario advertir que el orden es cronológico, y que en esta lista no se hallan clásicos como Ben-Hur (1959), Drácula (1992), o Doctor Zhivago (1965). Tampoco se encuentran sagas románticas -a la par que millonarias- como Crepúsculo (2008) o Cincuenta sombras de Grey (2015).

«El Padrino» (1972) de Mario Puzo, contado por Coppola

Es una de las producciones más aclamadas de todos los tiempos. Incluso los críticos están de acuerdo. Francis Ford Coppola decidió adaptar la novela de Mario Puzo, publicada en 1969 y protagonizada por Don Vito Corleone, que mostraba la mafia siciliana de Nueva York. Puzo participó como coguionista parael filme, de hecho, se llevó el Oscar al mejor guion adaptado.

El divertido manicomio de

Milos Forman

El reciente desaparecido Milos Forman decidió llevar al cine la novela de Ken Kesey publicada en 1962 por su tremendo impacto. Kesey la escribió después de pasar años trabajando en un manicomio en California. Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) supuso un tremendo éxito en taquilla y arrasó en los Oscar, con los premios a la Mejor dirección, Mejor película o Mejor actor protagonista para un tremendo Jack Nicholson.

«Carrie» de Stephen King, contada por Brian De Palma

Carrie fue la primera novela publicada por Stephen King en 1974, aunque no fue la primera que escribió en su vida. Su lanzamiento fue controvertido, lo que se tradujo en un éxito en las librerías. Brian de Palma decidió llevarla a las pantallas en 1976, con Sissy Spacek como Carrie White. El cineasta se tomó licencias para reescribir la historia de la novela. Mientras King describió a una protagonista morena y con unos cuantos kilos de más, De Palma la mostró rubia y muy delgada.

«El resplandor» (1980), de nuevo Stephen King y Jack Nicholson

Fue la tercera novela de terror de Stephen King. Publicada en 1977, el escritor ya había alcanzado fama con Carrie y La hora del vampiro. Sin embargo, El resplandor le encumbró como un escritor internacional. Fue su primer bestseller y tampoco decepcionó en taquilla. Stanley Kubrick la llevó a la gran pantalla con Jack Nichloson. Se tomó muchas licencias respecto a la novela. De hecho, el propio Stephen King se mostró disconforme con el resultado final del filme.

«Blade Runner» (1982)

de Ridley Scott

Philip K. Dick publicó ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? en 1968. La obra, catalogada como «punk» en la época, reflexionaba acerca de la decadencia de la sociedad. Ridley Scott la adaptó a su manera en 1982. Su autor no llegó a verla, ya que murió ese mismo año. Su secuela, Blade Runner 2049, se estrenó el año pasado.

«La lengua de las mariposas» (1999) de José Luis Cuerda

La famosa película protagonizada por Fernando Fernán Gómez se inspiró en el cuento del gallego Manuel Rivas, ¿Qué me quieres, amor?, que narraba la relación de un niño con su profesor en los tiempos previos a la sublevación militar que daría pie a la Guerra Civil. Pese a que no se llevó el Goya, es una de las películas más queridas del cine español.

Los 2000, era de sagas literarias en los cines

A partir del nuevo milenio, el cine se llenó de sagas de fantasía. Los productores de Hollywood comprobaron que el «tirón» de las antiguas novelas no se había desgastado con los años. Hablo de las sagas Harry Potter (2001); El señor de los anillos y El hobbit (1978, 2001 y 2012); Las Crónicas de Narnia (2005); o Los juegos del hambre (2012). ¡Ah! Aunque no hay que olvidarse de Parque Jurásico (1993).

Las novelas toman el control de la ficción televisiva

Las estanterías han sido el recurso más fácil de los creativos a la hora de idear nuevas producciones televisivas a partir del «boom» del streaming. «Sherlock» (2010), o «Boardwalk Empire» (2010) han sido algunas de las más aclamadas. Sin embargo, entre el gran público han triunfado otras como «Orange is the new black» (2013) -basada en una historia real-; «House of Cards» (2013); «El cuento de la criada» (2017) o la fábrica de los huevos de oro de HBO, «Juego de tronos», basada en las novelas de George R. R. Martin.

«No es país para viejos»

por los Coen

Los hermanos cineastas estadounidenses convirtieron a Javier Bardem en un psicópata para la adaptación cinematográfica de la novela de Cormac McCarthy, publicada en 2005. La película ganó el Oscar, al igual que Bardem.



Declaración de amor

a la literatura

La última película de Isabel Coixet, Goya a la mejor película, es una declaración de amor a los libros. La librería (2017) fue la adaptación de la novela de Penelope Fitzgerald. El libro prevé ser uno de los más vendidos en Sant Jordi.