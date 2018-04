«New York, New York...»: The Alienist

«New York, New York...»: The Alienist

Frank Sinatra ofreció a la ciudad de Nueva York un himno imponente que quedará para los anales de la historia de la música y del teatro. El tema «New York, New York» sugiere una ciudad industrial, bulliciosa y brillante. También real. Pero la Gran Manzana también esconde una faceta humeante, decadente y hasta aterradora que ha sido plasmada en algunas producciones cinematográficas como Gangs of New York o Érase una vez en América. Netflix ha dado un paso más en esa faceta con «The Alienist», una serie que narra la investigación sobre unos asesinatos en el Nueva York de finales del siglo XIX.

Era la época de la construcción de los grandes rascacielos y de la llegada continuada de inmigrantes procedentes de toda Europa. La ola migratoria convirtió la Gran Manzana en una ciudad multicultural y hacinada de gente que vivía con lo justo.

Este thriller de Netflix, protagonizado por Daniel Brühl, Dakota Fanning y Luke Evans, está basado en una novela de Caleb Carr, El alienista, el primer libro de la saga dedicada al protagonista de la producción, el psiquiatra Laszlo Kreizler. La producción, estrenada el pasado 19 de abril, narra cómo una serie de crímenes de niños dedicados a la prostitución tiene en vilo a la ciudad. El jefe de policía pide ayuda en la investigación al doctor Kreizler (Brühl), un pionero psicólogo criminal que pondrá a prueba su ingenio para encontrar al asesino. Pronto encontrará un aliado en John Moore, un dibujante del The New York Times.Ambos conformarán un dúo parecido al de Sherlock Holmes y Watson, pero en este caso, ha habido un intercambio de personalidades, pues Moore cuenta con el desparpajo de Sherlock y Kreizler con la timidez de Watson. El trío protagonista se completa con Sara Howard, una trabajadora de la Comisaría de Policía de Nueva York, fascinada con la criminología, que ayudará al dúo a encontrar al asesino.

Pese a que la serie se ambienta en Nueva York, lo cierto es que la producción se ha rodado en Budapest (Hungría). La producción ha contado con la dirección ejecutiva de Cary Fukunaga («True Detective») y Hosein Amini (Las dos caras de enero) y entre la nómina de directores figuran Jakob Verbruggen («Black Mirror»), que también es productor ejecutivo, y el español Paco Cabezas.

«The Alienist» muestra la misera de los vecinos del Nueva York de la época, pero también el racismo de una población que tenía que adaptarse rápidamente a un mayor índice de multiculturalidad en las calles. De hecho, en la producción aparece jerga racista de la época, como la palabra «Dago», para referirse a aquellas personas procedentes de Italia, España o Portugal. La palabra proviene del nombre propio de «Diego», muy común entre los españoles.