Los Simpson ya es la serie con más capítulos de la historia

«Los Simpson» siguen batiendo récords después de 29 temporadas. El pasado viernes se convirtió en la serie que más capítulos ha emitido en el prime time de Estados Unidos. La ficción de FOX llegó a los 636 episodios en dicho horario, justo uno más de los que emitió «Gunsmoke» (conocida en España con «La ley del revólver»).

El western de la CBS, protagonizado por James Arness, se estableció en el prime time estadounidense desde 1955 hasta 1975, y «Los Simpson» (en emisión desde 1989) ha necesitado casi 30 años para quitarle este récord. Pero el equipo de la serie de FOX quiso rendir un homenaje a la serie que dejaban atrás y por ello hicieron un inicio al estilo indios y vaqueros. Bart fue el encargado de recordar que la serie western también tuvo episodios en la radio; mientras que la protagonista de un duelo al estilo western contra el Marshal Matt Dillon fue Maggie.

El hito histórico llega en un momento en el que la serie está inmersa en una polémica. ¿Es el personaje de Apu un estereotipo racista? Si es así, ¿qué se podría hacer con él? El revuelo ha sido tal que el propio actor de doblaje del personaje, Hank Azaria, asegura estar dispuesto a dejar de darle voz para que lo haga un actor de origen indio o sudasiático.

Azaria (Nueva York, 1964), que pone voz a varios personajes en su versión original (es Clancy, Moe, Frink, Cletus o Disco Stu), entre ellos al inmigrante indio Apu Nahasapeemapetilon, ha dicho que estaría dispuesto a dejar a este último y ser reemplazado por un actor indio o sudasiático tras la polémica sobre si Apu es un estereotipo racista que surgió a raíz del documental «The Problem with Apu». Azaria, en una entrevista en el programa The Late Show, del cómico Stephen Colbert, ha pedido también que en las salas de guionistas haya más diversidad. La serie trató de reaccionar al documental con la escena de un capítulo, el decimoquinto de la 29ª temporada, en el que el mensaje venía a decir que qué se puede hacer si es una serie donde sus protagonistas no han cambiado en 30 años. «No tengo que ver nada con esa escena. La vi al mismo tiempo que el resto. Pero no quiero lanzar el mensaje de que no se hará nada. Lo he pensado mucho y me han abierto los ojos. Tenemos que escuchar», explica Azaria. «Creo que la cosa más importante es escuchar a gente de origen indio y su experiencia. Escuchar estas voces significa inclusión en la sala de escritura», añadió.