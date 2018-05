Grandes regresos para asimilar la llegada del calor

Siempre se dice que el calor se combate con los helados, la playa o la piscina. Pero a partir de ahora ese dicho tendrá que incluir al «streaming». Las grandes plataformas traen para el mes de junio sonados regresos que pasarán no desapercibidos para los amantes de las series. Algunos de ellos son amargos, como ocurre con «Sense8», la serie coprotagonizada por el valenciano Miguel Ángel Silvestre. Netflix anunció el pasado año la cancelación de la serie por «motivos económicos» -cada capítulo tenía un coste de alrededor de 9 millones de dólares - a pesar de las buena recepción de las dos temporadas de la producción.

Ante la presión de los fans de la serie, la plataforma ha cedido y estrenará un capítulo final el próximo día 8 de junio que clausurará la serie de buenas maneras. En un principio, la intención de Netflix era clausurar «Sense8» tal y como acabó su segunda temporada, con un final muy abierto que pedía una continuación. Sin embargo, la plataforma ha entendido la aflicción de los fans y dedicará un final de dos horas a esta serie creada por las hermanas Wachowski. La serie narra cómo ocho desconocidos procedentes de diferentes condiciones y culturas se encuentran psicológicamente conectados. La serie es famosa por albergar escenas de alto voltaje.

Otro de los sonados regresos es «Paquita Salas». La popular serie de Los Javis -nacida en Floower- volverá a la pequeña pantalla el próximo 29 de junio, y esta vez apadrinada por Netflix. En la plataforma ya se puede ver la primera temporada de la serie, que narra la vida de una famosa mánager de Madrid venida a menos por la eclosión del mundo digital y las nuevas tendencias en ficción.

La serie cuenta con la participación de Brays Efe (Paquita Salas), Belén Cuesta, Lidia San José, Yolanda Ramos o Anna Castillo. La producción tendrá una tercera temporada en Netflix.

Otra de las series de la plataforma que volverá en el mes de junio es «Glow», la producción que narra la participación de mujeres en la lucha libre americana durante la década de lo 80. Creada por Liz Flahive y Carly Mensch y producida? por Jenji Kohan («Orange is the new black»), está protagonizada por Alison Brie, actriz que hemos podido ver como personaje secundario en «Mad men». Pese a que la serie ha tenido muy buena recepción de público y crítica en Estados Unidos, lo cierto, es que ha pasado desapercibida en España. La segunda temporada llegará a Netflix el 29 de junio.

Movitar +, al rescate

El regreso más mediático de junio será, sin lugar a dudas, «Will & Grace», la famosa serie de la NBC de los 90. La producción, que finalizó su octava temporada en 2006, es considerada una de las pioneras en introducir personajes protagonistas homosexuales en su trama y una de las que intentaron concienciar a los estadounidenses sobre la causa LGTBI. En 2016, el elenco se reunió para un especial de 10 minutos. Recibió millones de visitas en las redes sociales, lo que hizo que la NBC diera el paso para recuperar la serie. ? El número de episodios de la novena temporada se aumentó a 12 y más tarde a 16.? La nueva temporada se estrenó el 28 de septiembre de 2017.? El 3 de agosto de 2017, NBC renovó la serie para una décima temporada de 13 episodios. La serie llegará a España el próximo 1 de junio de la mano de Movistar +.